  • Bengal Weather Update: একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে খামখেয়ালি আবহাওয়া! লেটেস্ট আপডেট...

West Bengal Weather Update: শীতের আমেজ কিছুটা কমেছে, তবে সকাল ও সন্ধ্যায় ঠান্ডা থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা কুয়াশা থাকবে, আর উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা চলছে, বিশেষত দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 26, 2026, 09:12 AM IST
অয়ন ঘোষাল: শীতের আমেজ আরও কমল। সকালে শীতের আমেজ; বেলা বাড়লে শীত উধাও হবে। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। পরে পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠলেই শীতের আমেজ কমবে। সকালে হালকা মাঝারি কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার আকাশ। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা থাকবে সোমবার পর্যন্ত। বাকি সব জেলাতেই মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা সকালের দিকে। 

সিস্টেম: 
একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে পশ্চিম ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার। দক্ষিণ পঞ্জাবের উপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে এবং এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে একটি অক্ষরেখা দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিণবঙ্গ:
সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই। মাঝারি কুয়াশা বা কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। 

শীতের আমেজ আরও একটু কমল। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে। সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। বড়সড় পরিবর্তন নেই; তবে ওঠা নামা করবে তাপমাত্রা। তাপমাত্রা ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে রবিবার ও সোমবার। কলকাতায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।

উত্তরবঙ্গ: 
উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আগামী সোমবার পর্যন্ত। প্রায় সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। তবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায়। ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা সব থেকে বেশি দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কিছু জায়গায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর ছাড়াও জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলাতে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত এই সতর্কবার্তা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।

কলকাতা: 
আরও কিছুটা বাড়ল তাপমাত্রা। আজ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিক এর ওপরে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন নেই। এক-দু ডিগ্রির মধ্যেই তাপমাত্রা ওঠানামা করবে। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

সকালের দিকে হালকা ধোঁয়াশা/কুয়াশার সম্ভাবনা কলকাতায়। আগামী সাতদিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। দিনের বেলায় শীত উধাও। সকালে আর সন্ধ্যায় শীতের অনুভূতি। কলকাতা তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৯ থেকে ৯৩ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে:
ফের দুর্যোগের পরিস্থিতি জম্মু-কাশ্মীর-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে শিলা বৃষ্টি জম্মু-কাশ্মীর লাদাখ এবং মোজাফফরাবাদে। দমকা ঝোড়ো বাতাস কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ ও মোজাফফরাবাদে। ঘণ্টা ষাট কিলোমিটার বা তার বেশি গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা।

