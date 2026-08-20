ক্যাম্পাসে 'রহস্যমৃত্যু' MSc ফার্স্ট ইয়ার ছাত্রীর! উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল রুমে মিলল হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল তৃষার স্থবির দেহ

দেবজ্যোতি কাহালি: উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে এমএসসি ফার্স্ট ইয়ার ছাত্রীর রহস্যমৃত্য়ু! হস্টেল থেকে উদ্ধার এমএসসি পড়ুয়া তরুণীর দেহ। মৃতার নাম তৃষা সাহা। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাগ্রোনমি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন ২৩ বছরের তরুণী তৃষা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হস্টেল থেকে উদ্ধার হয় এমএসসি পাঠরত তৃষা সাহার ঝুলন্ত দেহ। হস্টেল থেকে এভাবে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি এলাকায়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। মৃতদেহ উদ্ধার করে MJN মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
জানা গিয়েছে, মৃতা ছাত্রীর বাড়ি শিলিগুড়ি। পড়াশোনার কারণে তিনি হস্টেলে থাকতেন। এদিন সকালে পরিবারের লোকজন তাঁকে ফোন করে না পেয়ে হস্টেলে যোগাযোগ করেন। এরপর মেট্রন ও অন্যান্য পড়ুয়ারা এসে ডাকাডাকি করেও দরজা না খোলায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেন পুলিস ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার আভাসকুমার সিনহাকে। তারপরই দরজা ভেঙে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।
এই ঘটনায় উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার আভাসকুমার সিনহা জানিয়েছে, "এদিন সকালে মেট্রনের কাছ থেকে ফোন পাই যে একটি মেয়ে বহুক্ষণ ধরে দরজা খুলছে না। আমি পুলিসে খবর দিতে বলি। দরজা ভাঙার জন্য কারপেনটারও ডাকা হয়।" জানা গিয়েছে, ক্যাম্পাসের হস্টেলের ওই ঘরে একাই থাকতেন তৃষা। এই ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আভাসকুমার সিনহা-সহ অন্যান্য আধিকারিক।
প্রাথমিকভাবে অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন ফার্স্ট ইয়ারের পড়ুয়া তৃষা সাহা। কিন্তু কী কারণে তৃষা আত্মঘাতী হলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ঠিক কী কারণে ২৩ বছরের এই তরুণী এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিস। ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
পরিবারের দাবি, তৃষা হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন। কোনও মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন না। M.Sc প্রথম বর্ষের ছাত্রী তৃষা যে হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন, সেথা বলছেন রেজিস্টার আভাসকুমার সিনহাও। তাঁর কথায়, "মেয়েটি খুবই হাসিখুশি স্বভাবের ছিল। কেন এমন ঘটনা ঘটাল বুঝতে পারছি না।"
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