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ক্যাম্পাসে 'রহস্যমৃত্যু' MSc ফার্স্ট ইয়ার ছাত্রীর! উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল রুমে মিলল হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল তৃষার স্থবির দেহ

Trisha Saha death: পড়াশোনার কারণে হস্টেলে থাকতেন। এদিন সকালে পরিবারের লোকজন ফোনে না পেয়ে হস্টেলে যোগাযোগ করেন। তৃষার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। রেজিস্টারের কথায়, "মেয়েটি খুবই হাসিখুশি স্বভাবের ছিল। কেন এমন ঘটনা বুঝতে পারছি না।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 20, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:35 PM IST
ক্যাম্পাসে 'রহস্যমৃত্যু' MSc ফার্স্ট ইয়ার ছাত্রীর! উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল রুমে মিলল হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল তৃষার স্থবির দেহ
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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