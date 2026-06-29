/মেধার মর্মান্তিক মৃত্যু: বারাণসীর মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে উত্তরপাড়ার ঋত্বিকের ঝুলন্ত দেহ, ভয়ংকর সুইসাইড নোট

বিধান সরকার: ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করার স্বপ্ন নিয়ে ঘর ছেড়েছিল সে। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণের মাঝপথেই সব শেষ। বারাণসীর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (IMS-BHU)-এর হোস্টেল রুম থেকে উদ্ধার উত্তরপাড়ার অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ঋত্বিক কুণ্ডুর দেহ। বয়স মাত্র ২২। ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছে পুলিস। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর উত্তরপাড়ায় পৌঁছতেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া।
উত্তরপাড়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাজেন্দ্র অ্যাভিনিউ এলাকায় ঋত্বিকদের দোতলা বাড়িটি এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। প্রতিবেশীদের ভিড় থাকলেও বাড়ির মূল গেটে ঝুলছে তালা।
ঋত্বিকের বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মী এবং মা গৃহবধূ। দুই ভাই-বোনের মধ্যে ঋত্বিক ছিল ছোট। বড় দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলের এই আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা-মা। তাঁরা ইতোমধ্যেই বারাণসীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।
চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন
ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় তুখোড় ছিলেন ঋত্বিক। অত্যন্ত হাসিখুশি ও প্রাণোচ্ছ্বল স্বভাবের জন্য শিক্ষক থেকে শুরু করে বন্ধুমহলে তাঁর দারুণ জনপ্রিয়তা ছিল। ঋত্বিকের জীববিজ্ঞানের (Biology) শিক্ষক শুভ্র মিত্র গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'ঋত্বিক শুধু পড়াশোনাতেই নয়, খেলাধুলাতেও সমান পারদর্শী ছিল। স্কুলে ওর অসম্ভব সুনাম ছিল। এমন একটা ছেলে যে এই ধরণের চরম পদক্ষেপ নিতে পারে, তা ভাবতেই পারছি না।'
উচ্চমাধ্যমিকের পর সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় (NEET) দুর্দান্ত র্যাঙ্ক করেছিলেন ঋত্বিক। প্রথমে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে দেশের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির (BHU) ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় তিনি বারাণসী চলে যান। সেখানেই কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছিলেন তিনি।
হাসিখুশি ও মেধাবী এই যুবকের এমন পরিণতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না রাজেন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দারা। ঋত্বিকের বাল্যবন্ধু দেবজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, টআমরা ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা করে বড় হয়েছি। মাঝের কয়েকটা বছর ও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় যোগাযোগ কিছুটা কমেছিল। আজ বিকেলে যখন খবরটা শুনলাম, বুকটা কেঁপে উঠল। কিছুদিন আগেই ও আমার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। তখনও ওর কথাবার্তায় কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। ও যে এমন কিছু করতে পারে, তা বিশ্বাস হচ্ছে না।'
তদন্তে বারাণসী পুলিস:
হোস্টেলের বন্ধ ঘর থেকে ঋত্বিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর বারাণসী পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও মানসিক অবসাদ বা হস্টেলের অভ্যন্তরীণ কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।
চিকিৎসক হওয়ার আলো ছড়ানোর আগেই উত্তরপাড়ার এক উজ্জ্বল প্রদীপের এমন অকাল ও রহস্যজনক অবসান মেনে নিতে পারছে না কেউই। মেধার এই মর্মান্তিক অপচয় আরও একবার ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)