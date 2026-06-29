Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /মেধার মর্মান্তিক মৃত্যু: বারাণসীর মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে উত্তরপাড়ার ঋত্বিকের ঝুলন্ত দেহ, ভয়ংকর সুইসাইড নোট

মেধার মর্মান্তিক মৃত্যু: বারাণসীর মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে উত্তরপাড়ার ঋত্বিকের ঝুলন্ত দেহ, ভয়ংকর সুইসাইড নোট

Bengali Medical Student death in BHU: ঋত্বিকের বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মী এবং মা গৃহবধূ। দুই ভাই-বোনের মধ্যে ঋত্বিক ছিল ছোট। বড় দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলের এই আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা-মা। তাঁরা ইতোমধ্যেই বারাণসীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 29, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:27 PM IST
মেধার মর্মান্তিক মৃত্যু: বারাণসীর মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে উত্তরপাড়ার ঋত্বিকের ঝুলন্ত দেহ, ভয়ংকর সুইসাইড নোট
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অবিশ্বাস্য পতন: এক ধাক্কায় প্রায় ৫০,০০০ টাকা সস্তা সোনা, এ কোন অশুভ ইঙ্গিত? আরও কমবে
gold price58 min ago
2
Spinal Muscular Atrophy1 hr ago
3
Annapurna Yojana1 hr ago
4
Suvendu Adhikari2 hrs ago
5
Ireland2 hrs ago