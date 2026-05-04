English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Uttarpara election result 2026 Live: উত্তরপাড়ার লড়াইয়ে এবার মীনাক্ষী ফ্যাক্টর: ক্ষমতা ধরে রাখতে কি পারবেন শীর্ষণ্য না কি বাজিমাত করবে বিজেপি?

Uttarpara election result 2026 Live: উত্তরপাড়ার লড়াইয়ে এবার মীনাক্ষী ফ্যাক্টর: ক্ষমতা ধরে রাখতে কি পারবেন শীর্ষণ্য না কি বাজিমাত করবে বিজেপি?

Uttarpara Election Result 2026: বাম দুর্গ থেকে বর্তমানে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি উত্তরপাড়ায় এবার হাইভোল্টেজ চতুর্মুখী লড়াই। ২০২৪-এর লোকসভা ট্রেন্ডে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও হেভিওয়েট মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান আর ভোটার তালিকা নিয়ে তপ্ত আবহে শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন এই রুচিশীল কেন্দ্রের রায় কার দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর সবার।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 4, 2026, 09:24 AM IST
Uttarpara election result 2026 Live: উত্তরপাড়ার লড়াইয়ে এবার মীনাক্ষী ফ্যাক্টর: ক্ষমতা ধরে রাখতে কি পারবেন শীর্ষণ্য না কি বাজিমাত করবে বিজেপি?
উত্তরপাড়া কার দখলে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হুগলি জেলার ১৮৫ নম্বর উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রটি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। একসময় বামপন্থীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য দেখা যায়। ১৯৫১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি টানা বামেদের দখলে ছিল। ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এখান থেকে জয়ী হন সিপিআই-এর মনোরঞ্জন হাজরা। এরপর দীর্ঘ সময় শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতি কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। ২০০১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বরাজ মুখোপাধ্যায় প্রথমবার এখানে জয়ী হয়ে বাম শাসনের অবসান ঘটান। যদিও ২০০৩-এর উপনির্বাচন ও ২০০৬-এর নির্বাচনে বামেরা পুনরায় আসনটি দখল করেছিল। ২০১১ সাল থেকে এই কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে রয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

২০২৬ বিধানসভায় প্রার্থী:
তৃণমূল (TMC): শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজেপি (BJP): দীপাঞ্জন চক্রবর্তী
সিপিআই(এম) (CPIM): মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
কংগ্রেস (INC): সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল
ফলাফলের স্ট্যাটাস: গণনা শুরু

২০২১ বিধানসভা:
তৃণমূল কংগ্রেসের কাঞ্চন মল্লিক ৯৩,৮৭৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন।
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রবীর কুমার ঘোষাল পেয়েছিলেন ৫৭,৮৮৯ ভোট।
সিপিআই(এম)-এর রজত বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২,৭১৮ ভোট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন।
জয়ের ব্যবধান ছিল প্রায় ৮% (৩৫,৯৮৯ ভোট)।

আরও পড়ুন- West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: ভবানীপুরে উলটপুরান? ৪০ মিনিট কেটে গেলেও গণনা শুরু সাখাওয়াতে

২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রটি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের লিড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যা শ্রীরামপুর আসনে তৃণমূলের জয়ের পথে সহায়ক ছিল।

উপনির্বাচন:
এই কেন্দ্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য উপনির্বাচন হয়েছিল ২০০৩ সালে। তৎকালীন বিধায়ক স্বরাজ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর অনুষ্ঠিত সেই উপনির্বাচনে সিপিআই(এম)-এর জ্যোতি কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জয়ী হয়ে আসনটি তৃণমূলের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ২০২১ সালের পর থেকে এই কেন্দ্রে নতুন করে কোনো উপনির্বাচন হয়নি।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

আরও পড়ুন- West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার কুর্সিতে কে? আজ ভোটগণনা, কাউন্টিং হলে বেনজির কড়াকড়ি

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Uttarpara election result 2026West Bengal Assembly Election 2026Uttarpara election result 2026 Live
পরবর্তী
খবর

Domkal Election 2026 Result: সিপিএমের ভোট কাটার পরও ডোমকলে ভালো জায়গায় তৃণমূল?
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: অপারেশন সিঁদুর ২.৫-এর জন্য তৈরি: থানায় বসে কালান্তক বন্দ...