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একমাত্র মেয়ের মৃত্যু আগেই, সন্তানহারা বাবা-মাও নিখোঁজ মানস সরোবরের পথে! হাহাকার বুকে দাঁড়িয়ে উত্তরপাড়ার বিশ্বাস বাড়ি

Uttarpara family missing: একমাত্র মেয়ে ১৮ বছর বয়সে পথ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর থেকে পুজো-অর্চনা নিয়ে থাকতেন দুজনে। মেয়ে মারা যাওয়ার পর চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভলেনটারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেন ক্ষিতীশ বাবু।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 27, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:18 PM IST
একমাত্র মেয়ের মৃত্যু আগেই, সন্তানহারা বাবা-মাও নিখোঁজ মানস সরোবরের পথে! হাহাকার বুকে দাঁড়িয়ে উত্তরপাড়ার বিশ্বাস বাড়ি
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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