Uttarpara TMC Candidate Shirshanya Bandyopadhyay: 'খোকা এখনও বাপ ছাড়া একা রাস্তায় বেরোতে শেখেনি, সে নেবে দায়িত্ব': ঘরের মাঠেই কাদের টার্গেটে কল্যাণপুত্র শীর্ষণ্য
TMC Uttarpara: এর আগে শীর্ষণ্যকে কোথাও কোন রাজনীতির আঙিনায় দেখা যায়নি। আর প্রথম এসেই তার প্রার্থীপদ পাওয়ায় জোর তরজা শুরু হয়েছে।
বিধান সরকার: 'খোকা এখনো বাপ ছাড়া একা রাস্তায় বেরোতে শেখেনি, সে নেবে উত্তরপাড়ার মানুষের দায়িত্ব?' উত্তরপাড়ায় ভোটের আগে এই ধরনের পোস্টারে চাঞ্চল্য। তৃনমূল সাংসদ কল্যাণ-পুত্রকে নিশানা করে পোস্টার! এআই ভিডিয়ো ঘিরে রাজনৈতিক তরজা।
নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের নামে বিরোধী পক্ষের এই ধরনের পোস্টার প্রতিবারই চোখে পড়ে। কিন্তু কোনও প্রার্থীকে সরাসরি টার্গেট করে এই ধরনের VDO আগে দেখা যায়নি। রাজনীতিতে তৃণমূল সাংসদ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক দুর্নাম করেন বিরোধীরা। রাজনীতি থেকে আইবজীবি- কল্যাণের এই অবাধ বিচরণে সুনামের পাশাপাশি দুর্নাম কুড়িয়েছেন অনেক। আর তাই যখন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরই পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তখনই তাঁকে নিয়ে রাজনীতির ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপে ছেয়ে গিয়েছে ময়দান। এর আগে শীর্ষণ্যকে কোথাও কোন রাজনীতির আঙিনায় দেখা যায়নি। আর প্রথম এসেই তার প্রার্থীপদ পাওয়ায় জোর তরজা শুরু হয়েছে।
বিজেপির দাবি, তৃণমূলের কর্মীরাই এই পোস্টার দিয়েছে, পাল্টা তৃণমূলের দাবি এর সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক নেই। সিপিআইএমের মানুষের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। তারা এসব যত করবে তত ভোট বারবে দাবী শীর্ষণ্যর।
বিধানসভা ভোটের মুখে উত্তরপাড়ায় পোস্টার কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা। হিন্দমোটর, রবীন্দ্রনগর, বিধানপার্ক সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পোস্টার লক্ষ্য করা যায়। পোস্টারে লেখা "খোকা এখনো বাপ ছাড়া একা রাস্তায় বের হতে শেখেনি সে নেবে উত্তর পাড়ার মানুষের দায়িত্ব?" নীচে লেখা উত্তরপাড়া কল্যান পরিষদ।
তবে এই পোস্টারে কোন রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রতীক নেই। কে বা কারা এই পোস্টার দিল তাও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ছবি।
আর এই পোস্টারকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।
উল্লেখ্য উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও একজন আইনজীবী। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী করেছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় কে। বিজেপির তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তীকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে।
বিজেপি নেতা প্রণয় রায় বলেন, তৃণমূলের কর্মীরা এই পোস্টার দিয়েছে। বাবার কেমন ব্যবহার সেটা তৃণমূলের কর্মীরাই জানে। তার ছেলে নাকি তার থেকেও এককাটি উপরে। উত্তরপাড়ায় কোন খোকাবাবু কোন খুকু মনি নয় ,উত্তরপাড়ায় একজন সৈনিক এসেছেন । তিনি এতদিন দেশের সৈনিক হিসেবে লড়াই করেছেন এবার উত্তরপাড়ায় মানুষের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে মানুষের অধিকার নিয়ে লড়াই করবেন । একজন প্রার্থী তার পরিচয় কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে হতে পারে না। তার একটা নাম রয়েছে তার একটা পরিচিত হওয়ার কথা। কল্যাণ ব্যানার্জি ছেলে যখন প্রার্থী এই অঞ্চলের তৃণমূলের যারা কর্মী তারা সামনে আসতে পারছেন না তারাই হয়তো দিয়েছে ।যাদেরকে জিজ্ঞেস করছি তারা বলছে কল্যাণ ব্যানার্জীর ছেলে।
পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পোস্টারে আমার নাম নেই। তবুও যদি ধরে নিই ওই পোস্টারটা ফেসবুকে যিনি দিয়েছেন-- তিনি শতরূপ ঘোষ। নির্বাচনে তিনবার নিজের কেন্দ্রে গো হারা হেরেছেন । গতবার নির্বাচনে চল্লিশ হাজার ভোট পাননি। উনি আগে নিজের ভোটটাকে পাওয়ার চেষ্টা করুন। সমাজ মাধ্যমে যতগুলো ভিউজ় পান ততগুলো ভোট পান না। লোকসভা নির্বাচনেও সিপিএম প্রার্থী দীস্পিতা ধর ২ লক্ষ ৪০ হাজার ভোট পেয়েছেন। সেখানে বর্তমান তৃণমূল সাংসদ ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ভোট পেয়েছেন।
বামেরা হল সোশ্যাল মিডিয়া ওরিয়েন্টেড পার্টি। নীচু তলায় তাদের কোনও সম্পর্ক নেই, তারা যা ইচ্ছা তাই বলুক। এতে আমার ভোট বাড়বে বই কমবে না। কে, কার হাত ধরে এসেছে-- আগামী ৪ঠা মে তার জবাব দিয়ে দেবে। পরের বার কোথা থেকে দাঁড়াবে মীনাক্ষী সেই সিটটা বেছে রাখুন। বিজেপির বক্তব্যকে পাল্টা কটাক্ষ করে শীর্ষন্য বলেন, এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। এগুলো রাজনৈতিক অপলাপ। তৃণমূল জড়িত নয়।
সিপিএমের শ্রুতিনাথ প্রহরাজ বলেন, রুচিহীন রাজনীতি যারা করছেন তারাই এগুলোর উত্তর দিতে পারবেন এসবের মধ্যে আমরা নেই।আমরা মানুষের জন্য লড়ছি মীনাক্ষী কে সামনে রেখে বিধানসভায় মানুষের কথা তুলে ধরতে।এগুলো যারা করছেন তারা মানুষের জীবন জীবিকার বিষয়গুলোকে এড়িয়ে এসব বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দিতে চান।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)