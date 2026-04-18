CBSE 10th Topper Vaijayanti Bandyopadhyay: মেয়ে কেন হল, খরচ দেব না: ডিভোর্সি মায়ের একার লড়াই, বাপ-খেদানো বৈজয়ন্তী-ই CBSE দশমে পেল 498/500

CBSE 10th Topper Vaijayanti Bandyopadhyay: মেয়ে কেন হল, খরচ দেব না: ডিভোর্সি মায়ের একার লড়াই, বাপ-খেদানো বৈজয়ন্তী-ই CBSE দশমে পেল 498/500
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমাজের অন্ধকার কোণে যখন আজও কন্যাসন্তানকে ‘বোঝা’ মনে করা হয়, তখন সেই অন্ধকার ভেদ করে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো উদয় হল বৈজয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। সিবিএসই দশম শ্রেণির (CBSE Board) ফলাফল প্রকাশিত হতেই দেখা গেল, প্রতিকূলতার পাহাড় টপকে উত্তর ২৪ পরগণার সোদপুরের নারায়ণা স্কুলের এই ছাত্রী ৫০০-র মধ্যে ৪৯৮ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে গোটা রাজ্যকে। কিন্তু এই সাফল্যের নেপথ্যে কেবল মেধাই নয়, মিশে আছে এক মা ও মেয়ের দীর্ঘ লড়াই এবং বঞ্চনার ইতিহাস।
অবহেলার অন্ধকার বনাম সাফল্যের আলো
বাংলা নববর্ষের পুণ্যলগ্নে যখন চারিদিকে উৎসবের আমেজ, তখনই সিবিএসই বোর্ড তাদের দশম শ্রেণির প্রথম পর্বের ফলাফল ঘোষণা করে। ফলাফলের তালিকায় দেখা যায়, সোদপুরের নারায়ণা স্কুলের ছাত্রী বৈজয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর শুনলে যে কেউ চমকে উঠতে পারেন— মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৪৯৮।
বিষয়ভিত্তিক ফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)— এই চারটি বিষয়েই সে ১০০-র মধ্যে ১০০ পেয়েছে। এছাড়া ইংরেজিতে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৮ এবং সমাজবিজ্ঞানে ৯৯। কিন্তু এই মেধার কদর পাননি তাঁর নিজের বাবা।
অভিযোগ উঠেছে, শুধুমাত্র কন্যাসন্তান হওয়ার কারণে বৈজয়ন্তীর বাবা তাঁর পড়াশোনার পিছনে কোনও অর্থ ব্যয় করতে রাজি ছিলেন না। বাবার এমন সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মা অনসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।
মায়ের মরণপণ লড়াই ও জেদ
বৈজয়ন্তীর মা অনসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে বাঁকুড়ার বাসিন্দা। তাঁর স্বামী একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী হওয়া সত্ত্বেও মেয়ের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলেন বলে অভিযোগ। অনসূয়া দেবী জানান, 'মেয়ে হয়েছিল বলে আমার স্বামী কোনও দায়িত্ব নিতে চাননি। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়ের পড়াশোনার পিছনে বেশি টাকা খরচ করতে তিনি রাজি নন।'
একদিকে একজন নিরাপদ ভবিষ্যতের হাতছানি দেওয়া সরকারি চাকুরিজীবী স্বামী, আর অন্যদিকে নিজের একরত্তি মেয়ের অধিকার— অনসূয়া দেবী বেছে নিয়েছিলেন শেষেরটিই। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং তাঁর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে তিনি স্বামীর ঘর ছাড়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নেন।
দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্বামীবিচ্ছিন্না হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার মেয়ের এই অভাবনীয় সাফল্যের পর আবেগতাড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমি লড়াইটা ছাড়িনি। আজ আমার মেয়ে সেই লড়াইয়ের মর্যাদা রেখেছে।'
গৃহশিক্ষকহীন অভাবের সংসার
বর্তমান যুগে যেখানে গৃহশিক্ষক বা নামী কোচিং সেন্টার ছাড়া ভালো রেজাল্ট করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হয়, সেখানে বৈজয়ন্তী এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনসূয়া দেবী জানিয়েছেন, তাঁদের সংসারে কোনও গৃহশিক্ষক রাখার সামর্থ্য ছিল না। বৈজয়ন্তী সম্পূর্ণভাবে স্কুলের শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। স্কুলে যা পড়ানো হত, বাড়িতে মন দিয়ে তাই অনুশীলন করত সে।
অনসূয়া দেবীর কথায়, 'স্কুলের পড়াই সব। আমি নিজে বাংলা মাধ্যমের ছাত্রী, ইংরেজি মাধ্যমের সব পড়া আমি ওকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম না। যতটুকু পেরেছি সাহায্য করেছি, বাকিটা ও নিজেই নিজের জেদে করেছে।' অভাব যে মেধার পথে বাধা হতে পারে না, বৈজয়ন্তীর ফলই তার প্রমাণ।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন
বৈজয়ন্তীর এই লড়াই কেবল নম্বরের লড়াই নয়, এটি জীবনের মূল স্রোতে টিকে থাকার লড়াই। বড় হয়ে সে একজন চিকিৎসক হতে চায়। নিজের জীবনের বঞ্চনা থেকে সে শিখেছে মানুষের পাশে থাকার গুরুত্ব। তাই চিকিৎসকের পেশাকে সে বেছে নিতে চায় সমাজসেবার মাধ্যম হিসেবে।
তবে সাফল্যের এই আনন্দঘন মুহূর্তেও আশঙ্কার কালো মেঘ কাটছে না বৈজয়ন্তীর মন থেকে। তাঁর কথায়, 'আমার সাফল্যের মূল স্তম্ভ আমার মা। কিন্তু আমাদের মতো পরিবার থেকে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা বা সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন । আমি জানি না কতদিন আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারব।' উচ্চশিক্ষার বিপুল খরচ এবং বর্তমান অনিশ্চয়তা তাকে বারবার ভাবিয়ে তুলছে। তবুও সে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেনি তাঁর স্কুল ও শিক্ষকদের প্রতি।
সমাজকে বার্তা
বৈজয়ন্তীর এই জয় কেবল একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি সেই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে এক সপাট চড়, যা আজও কন্যাকে পুত্রের চেয়ে হীন মনে করে। বাবার অবহেলা যাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, সেই মেয়েই আজ মেধার নিরিখে দেশের অন্যতম সেরাদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
'মেয়েরা আজ আর কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই। সুযোগ এবং সঠিক লড়াই করার মানসিকতা থাকলে আকাশ ছোঁয়া সম্ভব'— বৈজয়ন্তীর ৪৯৮ নম্বর আজ এই বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে।
বোর্ডের পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে বৈজয়ন্তী প্রমাণ করেছে যে, বাবার ছত্রছায়ার চেয়েও মায়ের ভালোবাসার জয় সব সময় হবেই। নিজের লক্ষ্য স্থির থাকলে জয় সুনিশ্চিত। এই লড়াকু মেধাবী ছাত্রীর স্বপ্নপূরণে সমাজ এবং প্রশাসন কতটা সহায় হয়ে এগিয়ে আসবে? কারণ, বৈজয়ন্তীর মতো মেধা যেন কেবল অর্থের অভাবে মাঝপথে থমকে না যায়, সেটা নিশ্চিত করাই হবে এই সাফল্যের প্রকৃত উদযাপন।
