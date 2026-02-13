English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: এল নিনোর রক্তচক্ষুতে এখনই ভয়াল গ্রীষ্মের ইঙ্গিত! কুয়াশাহীন রুদ্র রুক্ষ দিনে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার...

Bengal Weather Update: এল নিনো'র রক্তচক্ষুতে এখনই ভয়াল গ্রীষ্মের ইঙ্গিত! কুয়াশাহীন রুদ্র রুক্ষ দিনে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার...

Weather Alert News: আগামী ৬ দিনের মধ্যে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ছুঁই ছুঁই হতে চলেছে। চাঁদিফাটা গরমের আবহ এখনই। মিলছে উষ্ণ ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র ইঙ্গিত। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়তে-বাড়তে প্রায় ৩০-এর ঘরে। রাতের পারদও ক্রমশ চড়ছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 13, 2026, 09:49 AM IST
Bengal Weather Update: এল নিনো'র রক্তচক্ষুতে এখনই ভয়াল গ্রীষ্মের ইঙ্গিত! কুয়াশাহীন রুদ্র রুক্ষ দিনে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার...

অয়ন ঘোষাল:  এসে গেল আজকের আবহাওয়া-খবর। খবর মোটেই সুখবর নয়। তা ক্রমশ গরমের ইঙ্গিত দিচ্ছে। চলে যাচ্ছে শীত। কেমন থাকবে ভ্যালেন্টাইনস ডে (valentines day weather) এবং মহা শিবরাত্রির (shivaratri  weather) ওয়েদার?

Add Zee News as a Preferred Source

উষ্ণ ভ্যালেন্টাইন্স?

বসন্তেই চাঁদিফাটা গরম। উষ্ণ ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র ইঙ্গিত। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়তে-বাড়তে প্রায় ৩০-এর ঘরে। রাতের পারদ ক্রমশ চড়ছে। আগামী ৬ দিনের মধ্যে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ছুঁই ছুঁই হতে চলেছে। মার্চ থেকেই বসন্ত গায়েব হয়ে ঘোরতর গরমের ইঙ্গিত হওয়া অফিসের। রবিবারের পরে শুধুমাত্র ভোরের সময়টুকু বাদ দিলে ন্যূনতম শীতের আমেজ বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

আরও পড়ুন: Red Fort Attack Big Updates: লাল কেল্লায় জইশের ভয়াবহ হামলা নিয়ে সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য! রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে হাড়হিম...

কুয়াশাহীন রুদ্র রুক্ষ দিন

রাজ্যে কোথাও আর ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই সকালের দিকে কিছুক্ষণ হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়। দৃশ্যমানতা সকালের দিকে হাজার মিটারের মধ্যে থাকতে পারে কিছু জায়গায়। দক্ষিণবঙ্গে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। কলকাতা-সহ বাকি জেলায় খুব হালকা শিশির বা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা সকালের দিকে।

 দু'টি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায় পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ক্রমশ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে।  পরপর দুটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। আজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার দু'টি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসার প্রবল সম্ভাবনা।

শীতের আমেজ ভ্যানিশ

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বা রাতের তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বাড়ল। শীতের আমেজ ক্রমশ কমবে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় দু ডিগ্রি মতো নীচে রয়েছে বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় দু ডিগ্রি নিচে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তাপমাত্রা আরও কিছু বাড়বে। পরবর্তী তিন দিনে দু-ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে বলে অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। 

আরও পড়ুন: Trains Cancelled: বেড়াতে যাওয়ার টিকিট কেটেছেন? ট্যুর ভেস্তে গেল কি না, দেখুন! একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল...

তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত থাকছে না। সব জেলারই বেশ কিছু এলাকায় হালকা/মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী তিন চার দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে আগামী দু-তিন দিন। উত্তরবঙ্গেও এবার বাড়বে তাপমাত্রা। উইকেন্ডে সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুটোই বাড়তে পারে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায়  সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে কালিম্পং-সহ সমতলের জেলায় ১১ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। মালদা-সহ নীচের দিকের জেলায় ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এই উইকেন্ডে।

এল নিনো'র ভেলকি

ভেলকি দেখাতে শুরু করল 'এল নিনো ২০২৬'। কেরালার কন্নুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গতকাল পৌঁছে গেল ৩৭.২ ডিগ্রিতে। দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পশ্চিম রাজস্থানের পালিতে ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঘন কুয়াশার সতর্কতা হিমাচল প্রদেশে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগরের সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে দমকা হাওয়ায় গতিবেগ ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার হতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Valentines Day Weathershivaratri weatherEnd of Wintersummer setting inRising Temperaturefogless dry hot dayswesternly stormel nino effectsবাংলায় শীতরাজ্যে শীতকলকাতায় শীতকুয়াশাগ্রীষ্মগরম
পরবর্তী
খবর

Nipah Death in Bengal: 'মানুষের সেবা করাই ছিল লক্ষ্য', নিপা আক্রান্ত নার্সের মৃত্য়ুতে হাহাকার পরিবারের...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Election Result: নির্বাচনের বড় আপডেট! তখতে তারেকই? নৌকাহীন বাংলাদেশে মাথা চাড়া...