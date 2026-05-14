Vande Mataram in School: সোমবার থেকেই স্কুলে-স্কুলে 'বন্দে মাতরম': এসে গেল বড় নির্দেশ; ধন্যবাদ বিজেপি'র

Vande Mataram in School: স্কুলে স্কুলে বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করার ভাবনা ছিলই। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল। এবার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।
মৌমিতা চক্রবর্তী শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায় রাজীব চক্রবর্তী: বিজেপির (BJP) বহুদিনের দাবি ছিল, স্কুলে গাওয়া হোক বন্দে মাতরমও (Vande Mataram)। এবার তাতে সিলমোহর দিল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার (Suvendu Adhikari Government)। শমীক ভট্টাচার্য (Samik Bhattacharya) এ কারণে ধন্যবাদ দিয়েছেন রাজ্য সরকারকে। কবে থেকে লাগু হচ্ছে এই নিয়ম?
তাৎক্ষণিকভাবে বাধ্যতামূলক
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
আগামী সোমবার, ১৮ মে থেকেই সমস্ত সরকারি স্কুলে সকালের প্রার্থনায় গাওয়া হবে 'বন্দে মাতরম'। সারা রাজ্য়ের স্কুলে 'প্রেয়ার সং' হিসেবে গানটি 'ইন্ট্রোডিউসড' হচ্ছে। বিধানসভায় সাংবাদিকদের এই মর্মে কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
পূর্ববর্তী নির্দেশ বাতিল করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু হওয়ার আগে স্কুল অ্যাসেম্বলি বা প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় ভারতের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' গাওয়া তাৎক্ষণিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। pic.twitter.com/QGrdZzik1u— Suvendu Adhikari SuvenduWB) May 14, 2026
বন্দে মাতরম
স্কুলে স্কুলে বন্দে মাতরম গাওয়া এবার বাধ্যতামূলক করার ভাবনা। যদিও এ বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে কোনও অফিশিয়াল অর্ডার বের হয়নি। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে নির্দিষ্ট অর্ডার আগেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্কুলগুলিতে তা কার্যকর হয়নি। সেই নির্দেশ কার্যকর করার পথেই ছিল রাজ্য সরকার। অবশেষ সেটা হল। সোমবার থেকে সমস্ত স্কুলে বন্দে মাতরম বাধ্যতামূলক হল। আর তা হওয়ায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাল বিজেপি। সোমবার থেকে সমস্ত স্কুলে বন্দে মাতরাম বাধ্যতামূলক হওয়ায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ বিজেপির। জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য।
পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং
জানা গিয়েছে, এবার ২০ জুন জাঁকজমক পূর্ণভাবে পালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। বাতিল হবে তৃণমূল সরকারের ঘোষিত পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন।
আলোচনায়
প্রসঙ্গত, বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আজ এই দুটি প্রশ্নও ছিল-- বন্দেমাতরম কি বাধ্যতামূলক? পশ্চিমবঙ্গ দিবসও কি পরিবর্তন হতে চলেছে?
