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Vande Mataram New Verdict: রাজ্যের স্কুলে কি বন্দে মাতরম গাওয়া আর বাধ্যতামূলক রইল না? হাইকোর্টের বিরাট আপডেট

Vande Mataram Controversy: আদালতে রাজ্যের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা হয়। সরকারি আইনজীবী (State Counsel) জানান যে, জাতীয় গান না গাওয়ার কারণে কোনও মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে কোনও ধরনের শাস্তিমূলক বা ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:51 PM IST
Vande Mataram New Verdict: রাজ্যের স্কুলে কি বন্দে মাতরম গাওয়া আর বাধ্যতামূলক রইল না? হাইকোর্টের বিরাট আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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