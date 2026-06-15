/Vande Mataram New Verdict: রাজ্যের স্কুলে কি বন্দে মাতরম গাওয়া আর বাধ্যতামূলক রইল না? হাইকোর্টের বিরাট আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম' রাজ্যের সব স্কুলে গাইতেই হবে-- এই সংক্রান্ত একটি মামলায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করল আদালত। এই সংবেদনশীল বিষয়ে আগামী ৬ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে লিখিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার শুনানির সময় আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে যে, আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন গান না গাওয়ার কারণে কারও বিরুদ্ধে যেন কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা না হয়।
আদালতের পর্যবেক্ষণ কী?
মামলার শুনানির সময় আদালতের পক্ষ থেকে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সামনে আসে। আদালত আশা প্রকাশ করে জানিয়েছে, এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে 'বন্দে মাতরম' গানটি না গাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট কোনও কর্তৃপক্ষ যেন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক বা নীতিবাচক পদক্ষেপ না নেয়। আদালত মনে করে, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা জরুরি।
রাজ্যের বক্তব্য
আদালতে রাজ্যের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা হয়। সরকারি আইনজীবী (State Counsel) জানান যে, জাতীয় গান না গাওয়ার কারণে কোনও মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে কোনও ধরনের শাস্তিমূলক বা ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার বোঝাতে চেয়েছে যে, মাদ্রাসায় এই গান গাওয়া নিয়ে জোরজুলুম বা হেনস্থার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, বাস্তবে তার কোনও ভিত্তি নেই।
মামলার মূল বিষয়-- বন্দে মাতরম গান গাওয়া এবং তা না গাওয়ার জেরে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের আশঙ্কা।
আদালতের কী নির্দেশ? রাজ্য সরকারকে আগামী শুনানির দিন সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট পেশ করতে হবে।
আদালতের কড়া বার্তা: গান না গাওয়ার কারণে কারও বিরুদ্ধে কোনও আইনি বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।
রাজ্যের দেওয়া তথ্য: কোনও মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
পরবর্তী শুনানির দিন: ৬ জুলাই।
আগামী দিনে নজর কোন দিকে?
রাজনৈতিক মহলের মতে, সামাজিক ও আইনি-- উভয় ক্ষেত্রেই এই মামলার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ৬ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন। ওই দিনই রাজ্যকে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে হবে।
রাজ্যের মাদ্রাসাতে জাতীয় গান বা জাতীয় সংগীত গাওয়ার ক্ষেত্রে কী ধরনের নিয়ম রয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কেমন, তা রাজ্যের জমা দেওয়া রিপোর্টের মাধ্যমেই পরিষ্কার হবে। এখন রাজ্য সরকারের সেই রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।
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