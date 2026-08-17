/‘বন্দে মাতরম’ গাইতে বাধা! সোনিয়া গান্ধীর নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে বিতর্ক, এবার সোনিয়া গান্ধীর নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের সদর দফতরে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’-এর সম্পূর্ণ সংস্করণ গাইতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেস সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এবং একে 'ঐতিহাসিক ভুল' আখ্যা দিয়ে সোনিয়া গান্ধীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের বংশধর তথা বিজেপি বিধায়ক।
কী ঘটেছিল ও চিঠিতে কী রয়েছে?
গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের সদর দফতরে ‘বন্দে মাতরম’-এর ছ'টি স্তবক গাওয়ার সময় সোনিয়া গান্ধী তা থামিয়ে দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন বিজেপির মুখপাত্র গোপাল কৃষ্ণ আগরওয়াল। এরপরই নৈহাটির বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় সোনিয়া গান্ধীকে একটি চিঠি লিখে নিজের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর এবং একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এই ঘটনা তাঁকে ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। তাই ৭৯ বছর বয়সী সোনিয়া গান্ধীর উচিত দেশবাসীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া।
সোনিয়া গান্ধীকে লেখা এক খোলা চিঠিতে নৈহাটির বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে একজন সাধারণ দেশপ্রেমিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর হিসেবে পরিচয় দিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিঠিতে উঠে এসেছে বেশ কিছু দিক, সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যে গান ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে দেশের মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছিল এবং ক্ষুদিরাম বসুর মতো মহান শহিদদের আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা ছিল, স্বাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই গান সম্পূর্ণ গাইতে অনীহা প্রকাশ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেসের অধিবেশনে সরলা দেবী চৌধুরানী ‘বন্দে মাতরম’ পাঠ করেছিলেন। ১৯০৯ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের দেশদ্রোহিতার বিচার পর্বে তাঁর সমর্থকরা এই গান গেয়েছিলেন। এমনকি ১৯৩৮ সালে হায়দরাবাদের নিজামের বাধা সত্ত্বেও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা এই গান গেয়েছিলেন এবং ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এটি গেয়েছিলেন।
চিঠিতে ১৯৩৭ সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহর আপত্তিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গানটি সংক্ষিপ্ত করার ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বর্তমান ঘটনাটি সেই পুরোনো আপসেরই এক লজ্জাজনক পুনরাবৃত্তি। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে গভীরভাবে আঘাত করেছে উল্লেখ করে ৭৯ বছর বয়সি সোনিয়া গান্ধীকে তাঁর এই ভুল স্বীকার করে দেশবাসীর কাছে—বিশেষ করে বাংলার মানুষের কাছে—নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
For the first time, the entire ‘Vande Mataram’ was sung at the Congress headquarters on Independence Day.— Amit Malviya (@amitmalviya) August 15, 2026
After the initial stanzas of Vande Mataram were sung, Sonia Gandhi became agitated and asked for the rendition to be stopped rather than played in full. Rahul Gandhi too… pic.twitter.com/ITgkkBvStG
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আক্রমণ
এই ঘটনায় সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। রাজস্থানের চিত্তোরগড়ের একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, দেশের মানুষ টিভিতে দেখেছেন কীভাবে কংগ্রেস সভাপতিকে গানটি মাঝপথে থামিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। ১৪০ কোটি দেশবাসী এই ঘটনা দেখছেন এবং এই ‘অপরাধ’ দেশের মানুষ কখনও ক্ষমা করবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।
কংগ্রেসের সাফাই ও অবস্থান
বিজেপির আনীত সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, জাতীয় গানের সম্পূর্ণ সংস্করণ গাওয়া আটকানোর বিন্দুমাত্র কোনও উদ্দেশ্য দলের ছিল না। কংগ্রেসের দাবি, ৮৪ বছরের কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই সোনিয়া গান্ধী মূলত তাঁর বসার জন্য একটি চেয়ারের ব্যবস্থা করতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে কংগ্রেসের এই যুক্তি মানতে নারাজ বিজেপি ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবার।
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