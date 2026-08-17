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‘বন্দে মাতরম’ গাইতে বাধা! সোনিয়া গান্ধীর নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর

Vande Mataram Row: স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের কার্যালয়ে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ সম্পূর্ণ গাইতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এবং একে ঐতিহাসিক ভুল আখ্যা দিয়ে সোনিয়ার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর তথা বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:24 AM IST
‘বন্দে মাতরম’ গাইতে বাধা! সোনিয়া গান্ধীর নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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