'যাদবপুরে রাখিবন্ধন উৎসবে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম'! দিমাগি নকশালদের কষ্ট হচ্ছে! বিস্ফোরক দিলীপ

নান্টু হাজরা: প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ইকো পার্ক থেকে নানা বিষয়ে কথা বললেন দিলীপ ঘোষ। আজ যাদবপুরে রাখিবন্ধন উৎসবের দিন সেখানে বন্দেমাতরম গাইবে ১০ হাজার কণ্ঠ! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে হোর্ডিং ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত হন পুরকর্মী ও পুলিস। এ নিয়েও কী বললেন দিলীপ? আর এনসিপি নিয়ে কী মত দিলীপের? দিলীপ জানান, 'এনসিপি কোথায় আছে! ওরা তো দিল্লিতে আছে! এখানে কোথায়? আর, বিজেপি কাকে নেবে, কাকে নেবে না-- সেটা আমাদের নেতৃত্ব আছেন, তাঁরা ভাববেন!'
১০ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরম
আজ, শুক্রবার যাদবপুরে রাখিবন্ধন উৎসবের দিন বন্দেমাতরম গাইবে ১০ হাজার কণ্ঠ। রাখি আমাদের ঐতিহ্য। সামাজিক বন্ধনের সূত্র। পশ্চিমবাংলায় সেই রাখিকে ভাই-বোনের সম্পর্কের বাইরে এনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লিখে সামাজিক উৎসব করে বঙ্গভঙ্গ রোধ করেছিলেন। রাখি হচ্ছে বন্ধনের সব থেকে ভালো মাধ্যম। আর (এবার) এর সঙ্গে বন্দেমাতরম। যাদবপুরে কিছু লোক বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে; বিচ্ছিন্নতা ছড়াচ্ছে। সেই জন্য সেখানে রাষ্ট্রবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সমাজকে এক করার জন্য রাখি সবচেয়ে জোরালো মাধ্যম। জোরদার রাখিবন্ধন উৎসব হোক; জোরদার বন্দেমাতরম গান হোক।
প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর বন্দেমাতরম পোস্টার
যাদবপুরে বন্দেমাতরম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পোস্টার। এ নিয়ে কী বলছেন দিলীপ? দিলীপ জানান, 'ভালই তো! বন্দেমাতরম গাইতে শুরু করেছেন তাঁরা যাঁরা কোনও দিন বন্দেমাতরম গাননি। তাতে দিমাগি নকশালদের কষ্ট হচ্ছে। এটাই তো পরিবর্তন! আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে রাষ্ট্রবাদের উত্থান। জাতীয়তাবাদের উত্থান এখান থেকে হয়েছে, ভারতকে আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছি। আর সেখানেই বিদেশি ভাবধারায় জাতীয়তাবাদকে ক্ষুন্ন করবে, সেটা তো হতে পারে না। যাদবপুর এবং পশ্চিমবঙ্গ আবার ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দেবে রাষ্ট্র বাদের মাধ্যমে।'
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে হোর্ডিং ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত পুরকর্মী ও পুলিস। দিলীপ বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা বুঝতে পারছেন না যে, পরিবেশ পাল্টেছে, সরকার পাল্টেছে, প্রশাসন পাল্টেছে। এখানে কোনও একটা পরিবারবাদ বা কারো মনমর্জি চলবে না। আইন সবার জন্য সমান এবং পুলিস তা করে দেখাচ্ছে। কেউ আইনের উপরে নয়, প্রয়োজন হলে আইন সব করবে। বিজেপি কোথা থেকে এল! প্রশাসন তার কাজ করছে। পুলিস কি বিজেপি নাকি? ওরা পুলিস প্রশাসনকে টিএমসি করেছিল, আমরা তা করব না। সবার হাত খুলে দিয়েছি, আইন মেনে সবাই কাজ করছে। আপনারাও আইন মানুন, তাহলেই আর সমস্যা হবে না। আপনি ভাবছেন, আপনার জমিদারি! সে কথা তো চলতে পারে না।
পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড
পুলিসকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে: বললেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরোটাই ফ্রি হ্যান্ড এবং পুলিস সেভাবেই কাজ করছে। এখনই বুঝতে পারছেন, আগামী দিনে আরো বুঝতে পারবেন।
ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস
ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস আজ তিন ভাগে কলকাতায়। কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছাত্ররা কোথায়? ছাত্ররা কেউ সঙ্গে নেই। ছাত্রদের প্রতিষ্ঠা দিবস, সেই ছাত্ররা কোথায়? কার সঙ্গে ছাত্ররা আছেন? ছাত্ররা এই পচা চিন্তাধারা ছেড়ে এগোতে চায়। তারা রাষ্ট্রবাদ আর নতুন ভারতের সঙ্গে আছেন। তারা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আছেন, তাই সারা ভারতে এত উৎপাত করেও সফল হতে পারছে না।
৮০ সদ্যোজাতের মৃত্যু
মালদায় ১০ দিনে ৮০ সদ্যোজাতের মৃত্যু। খুবই চিন্তাজনক। এই ধরনের ঘটনা হওয়া উচিত নয়। এমনিতেও ওই এলাকায় শিশু মৃত্যুর হার একটু বেশি আছে। খুব কম বয়সে মেয়েরা মা হয়ে যায়, অপুষ্টিতে ভোগে। এটা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর এবং চিন্তার বিষয় আছে। প্রশাসনের দেখা উচিত, এই ধরনের ঘটনা যেন বারবার না হয়।
এনসিপির-বিজেপি!
এনসিপির সঙ্গে পুরো নির্বাচনে কি বিজেপি! জানা নেই আমার। এনসিপি কোথায় আছে! ওরা তো দিল্লিতে আছে, এখানে কোথায় আছে? তাছাড়া বিজেপি কাকে নেবে, আর নেবে না, সেটা আমাদের নেতৃত্ব আছেন, তাঁরা ভাববেন।
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