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'যাদবপুরে রাখিবন্ধন উৎসবে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম'! দিমাগি নকশালদের কষ্ট হচ্ছে! বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh in Morning Walk: শুক্রবার যাদবপুরে রাখিবন্ধন উৎসবের দিন বন্দেমাতরম গাইবে ১০ হাজার কণ্ঠ। রাখি আমাদের ঐতিহ্য। সামাজিক বন্ধনের সূত্র। পশ্চিমবাংলায় সেই রাখিকে ভাই-বোনের সম্পর্কের বাইরে এনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লিখে সামাজিক উৎসব করে বঙ্গভঙ্গ রোধ করেছিলেন।

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 28, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:35 PM IST
'যাদবপুরে রাখিবন্ধন উৎসবে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম'! দিমাগি নকশালদের কষ্ট হচ্ছে! বিস্ফোরক দিলীপ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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'যাদবপুরে রাখিবন্ধন উৎসবে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম'! দিমাগি নকশালদের কষ্ট হচ্ছে! ব
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