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প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা ৩ জেলায়, এই দুর্যোগ কাটবে কবে?

Bengal Weather Update: সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই মৎস্যজীবীদের আগামিকাল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আজ দুপুর একটা পর্যন্ত প্রায় ৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে আলিপুরে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:40 PM IST
প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা ৩ জেলায়, এই দুর্যোগ কাটবে কবে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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