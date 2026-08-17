/প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা ৩ জেলায়, এই দুর্যোগ কাটবে কবে?

অয়ন ঘোষাল: ক্রমশ ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোচ্ছে গভীর নিম্নচাপ। কলকাতা থেকে ৩০ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এই মুহূর্তে নিম্নচাপের অবস্থান। বর্ধমান থেকে সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে রয়েছে। বাঁকুড়া থেকে ১৪০ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং ওড়িশার বালাসোর থেকে ১৯০ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থান রয়েছে নিম্নচাপটি। আগামী ২৪ ঘন্টায় এটি প্রথমে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক এবং তারপর শুধুই উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে ঝাড়খন্ড এবং বিহারের দিকে যাবে।
সমুদ্রে সতর্কতা
সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই মৎস্যজীবীদের আগামিকাল পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আজ দুপুর একটা পর্যন্ত প্রায় ৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে আলিপুরে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ চরম বৃষ্টির লাল সর্তকতা অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি হতে পারে অন্তত ৩ জেলাতে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানের এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা অর্থাৎ বৃষ্টি হতে পারে ১১০ থেকে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত।
উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুরে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। পাশাপাশি কলকাতা-সহ সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সতর্কতা।
মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে। তবে পূর্ব দিকের জেলাগুলিতে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। এই জেলাগুলির কিছু অংশে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। উপকূলের জেলা সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস এবং বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা।
উত্তরবঙ্গ
বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে ভারী বৃষ্টির উত্তরবঙ্গে।
কলকাতা
আগামিকাল সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কুড়ি থেকে ত্রিশ মিলিমিটার পর্যন্ত কয়েক দফায় বৃষ্টি। সামগ্রিকভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আগামিকাল থেকে আবহাওয়ার উন্নতি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে।
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