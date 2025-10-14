English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durgapur Incident: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার বন্ধু! পুলিস বলছে...

  দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে বড় আপডেট। পুলিসের জালে এবার নির্যাতিতার বন্ধু। গ্রেফতারি সংখ্যা বেড়ে হল ৬। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, গণধর্ষণ নয়, ধর্ষক একজনই।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 14, 2025, 08:39 PM IST
Durgapur Incident: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার বন্ধু! পুলিস বলছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে বড় আপডেট। পুলিসের জালে এবার নির্যাতিতার বন্ধু। গ্রেফতারি সংখ্যা বেড়ে হল ৬। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, গণধর্ষণ নয়, ধর্ষক একজনই।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Child Abduction in Burdwan Medical College: আদরের ছেলেকে কোলে নিয়েই ধা মহিলা! বর্ধমান মেডিক্যালে ১৮ দিনের শিশু চুরি...

আরজি কর কাণ্ডের ছায়া এবার দুর্গাপুরে। শহরের বেসরকারি মেডিক্যা কলেজে ছাত্রীকে 'গণধর্ষণ'।  তোলপাড় গোটা রাজ্য।  এদিন সাংবাদিক বৈঠকে দুর্গাপুর আসানসোল কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী বলেন, 'দুর্গাপুরে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের বাইরে পার্দই জঙ্গলে একটা ঘটনা ঘটেছিল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই FIR রেজিস্টার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়'।

কমিশনার জানান, 'ঘটনাস্থলে পাঁচজন অভিযুক্তর থাকার প্রমান পাওয়া গিয়েছে।  পাঁচজকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্যাতিতার যে মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়েছিল বা অভিযুক্তরা নিয়ে গিয়েছিল, সেটা উদ্ধার করা হয়েছে। পাঁচজন অভিযুক্ত এবং নির্যাতিতার সহপাঠীর পোশাক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। FSL ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে। অভিযুক্তদের নিয়ে এবং নির্যাতিতাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে পুলিস'। 

কমিশনার জানান, 'ঘটনাস্থলে পাঁচজন অভিযুক্তর থাকার প্রমান পাওয়া গিয়েছে।  পাঁচজকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্যাতিতার যে মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়েছিল বা অভিযুক্তরা নিয়ে গিয়েছিল, সেটা উদ্ধার করা হয়েছে। পাঁচজন অভিযুক্ত এবং নির্যাতিতার সহপাঠীর পোশাক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। FSL ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে। অভিযুক্তদের নিয়ে এবং নির্যাতিতাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে পুলিস'। 

নির্যাতিতার বন্ধুর আচরণ যে সন্দেহে উর্ধ্বে নয়, সেকথাও জানিয়েছেন কমিশনার। তিনি বলেন, 'এখনও অনেক রিপোর্ট বাকি আছে। তদন্ত এখনও চলছে। ছেলেটিকে সব সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যারা অভিযুক্ত, যাদের কে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা পুলিশ হেফাজতে রয়েছে, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। যে ফ্যাক্ট গুলো চলে আসবে সেই অনুযায়ী কেস চলতে থাকবে'। জানান, নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, একজন অভিযুক্ত ধর্ষণ করেছে। বাকিদের কি ভূমিকা আছে,  সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি'।

আরও পড়ুন:  Anubrata Mandal: বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে অন্য অনুব্রত! শতাব্দীর নাম করে....

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
bengal rape casedurgapur student rapebengal medical student rape
পরবর্তী
খবর

Child Abduction in Burdwan Medical College: আদরের ছেলেকে কোলে নিয়েই ধা মহিলা! বর্ধমান মেডিক্যালে ১৮ দিনের শিশু চুরি...
.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: 'শওকত মোল্লা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল...', বিস্ফোরক নওশাদের ভ...