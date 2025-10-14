Durgapur Incident: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার বন্ধু! পুলিস বলছে...
দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে বড় আপডেট। পুলিসের জালে এবার নির্যাতিতার বন্ধু। গ্রেফতারি সংখ্যা বেড়ে হল ৬। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, গণধর্ষণ নয়, ধর্ষক একজনই।
আরজি কর কাণ্ডের ছায়া এবার দুর্গাপুরে। শহরের বেসরকারি মেডিক্যা কলেজে ছাত্রীকে 'গণধর্ষণ'। তোলপাড় গোটা রাজ্য। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে দুর্গাপুর আসানসোল কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী বলেন, 'দুর্গাপুরে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের বাইরে পার্দই জঙ্গলে একটা ঘটনা ঘটেছিল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই FIR রেজিস্টার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়'।
কমিশনার জানান, 'ঘটনাস্থলে পাঁচজন অভিযুক্তর থাকার প্রমান পাওয়া গিয়েছে। পাঁচজকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্যাতিতার যে মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়েছিল বা অভিযুক্তরা নিয়ে গিয়েছিল, সেটা উদ্ধার করা হয়েছে। পাঁচজন অভিযুক্ত এবং নির্যাতিতার সহপাঠীর পোশাক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। FSL ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে। অভিযুক্তদের নিয়ে এবং নির্যাতিতাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে পুলিস'।
নির্যাতিতার বন্ধুর আচরণ যে সন্দেহে উর্ধ্বে নয়, সেকথাও জানিয়েছেন কমিশনার। তিনি বলেন, 'এখনও অনেক রিপোর্ট বাকি আছে। তদন্ত এখনও চলছে। ছেলেটিকে সব সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যারা অভিযুক্ত, যাদের কে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা পুলিশ হেফাজতে রয়েছে, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। যে ফ্যাক্ট গুলো চলে আসবে সেই অনুযায়ী কেস চলতে থাকবে'। জানান, নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, একজন অভিযুক্ত ধর্ষণ করেছে। বাকিদের কি ভূমিকা আছে, সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি'।
