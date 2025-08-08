English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Jalpaiguri Missing Migrant Labour: ফের ভাষার বলি? কেরালা যাওয়ার পথেই নিখোঁজ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক...

Bengal Migrant Labour: কেরালা যাওয়ার পথে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির পরিযায়ী শ্রমিক, সন্দেহের তীর বন্ধুর দিকে। ছেলের খোঁজে আজই কেরালা উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে পরিবার।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 8, 2025, 10:06 AM IST
Jalpaiguri Missing Migrant Labour: ফের ভাষার বলি? কেরালা যাওয়ার পথেই নিখোঁজ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক...

প্রদ্যুৎ দাস: কেরালা যাওয়ার পথে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির ১৮ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক। মায়ের আর্তনাদ, সন্দেহের তীর বন্ধুর দিকেই। তবে এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্যে হেনস্থার শিকার হচ্ছে। পরিবারের তরফে সেটাও বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের কাছে আর্জি, ছেলেকে খুঁজে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক। ছেলের খোঁজে শুক্রবার পরিবারের লোকজন কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন।

জানা গিয়েছে, কেরালায় কাজ করতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে গেলেন জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন কাদোবাড়ি সনপুকুরীপাড়ার এক পরিযায়ী শ্রমিক। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম সামিউল হোসেন (১৮)। এ ঘটনায় সন্দেহের তীর উঠেছে তাঁর সঙ্গী বন্ধুর দিকেই। বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সামিউলের পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের অভিযোগ, ২ অগাস্ট দুপুরে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেসে করে কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন সামিউল ও তাঁর এক বন্ধু। যাত্রাপথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেও ৪ অগাস্ট থেকে সামিউল আচমকাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর থেকেই উদ্বেগ বাড়তে থাকে পরিবারে। মোবাইলে ফোন করলে তাঁর বন্ধু জানান সে জল খেতে নেমেছিল এবং তারপর থেকে সে নিখোঁজ ফোনটি আমার কাছে। পরে জানা যায়, সামিউলের মোবাইল ফোনটি রয়েছে তাঁর বন্ধুর কাছেই। কিন্তু তিনি ফোন ধরছেন না বলে অভিযোগ।

সামিউলের বাবা ও কাকা অভিযোগ, নিখোঁজের পরও বন্ধুর এবং বন্ধুর পরিবারের এই আচরণ সন্দেহজনক। তারা আশঙ্কা করছেন, সামিউলের সঙ্গে কোনও অঘটন ঘটে থাকতে পারে। এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত ও বন্ধুর জিজ্ঞাসাবাদ চেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা।

যদিও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বন্ধুর সন্ধান পেতে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সামিউলের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। নিখোঁজ শ্রমিককে দ্রুত খুঁজে পেতে পরিবারের তরফে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

Jalpaiguri migrant missingKerala labour routeBengali worker lostlanguage barrier newsZee 24 Ghantamigrant crisis Bengalmissing labourer updateBengal Kerala labour news
