Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /৩৭৫ বছরের প্রাচীন এ বাড়িতে ছিল বিদ্যাসাগরের হাওয়ামহল, শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ! দুর্গাপুজোর পরতে-পরতে সংস্কৃতি

৩৭৫ বছরের প্রাচীন এ বাড়িতে ছিল বিদ্যাসাগরের হাওয়ামহল, শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ! দুর্গাপুজোর পরতে-পরতে সংস্কৃতি

Chakdighi Durga Puja 2026: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে এই বাংলায় জমিদারি ব্যবস্থার পত্তন হয়। সেই সমসাময়িক কালের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জামালপুরের চকদিঘির জমিদারদের নামও। দেশ স্বাধীন হবার পরে, জমিদারি প্রথা বিলীন হয়ে গেলেও প্রায় ৩৭৫ বছর ধরে চকদিঘির বাগানবাটি সেই জমিদারি ঐতিহ্যের স্বাক্ষরই বহন করে চলেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 08, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 05:05 PM IST
৩৭৫ বছরের প্রাচীন এ বাড়িতে ছিল বিদ্যাসাগরের হাওয়ামহল, শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ! দুর্গাপুজোর পরতে-পরতে সংস্কৃতি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সুদূর বুন্দেলখণ্ড থেকে এসে বর্ধমানে পুজো! চকদিঘির জমিদার সারদাপ্রসাদের ২৮৭ বছর দুর্গ
2
3
4
5