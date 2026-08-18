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যোগাযোগবিচ্ছিন্ন দুই জেলা? রাস্তার উপরেই বইছে খরস্রোতা নদী, জলের তলায় বিস্তীর্ণ ধানজমি, লোকবসতি; বন্ধ স্কুল

Villages Waterlogged: টানা বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুরে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ জলমগ্ন পরিস্থিতি। বাগুই নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল। একই ছবি পশ্চিম মেদিনীপুরেও। জলের তলায় সবংয়ের গ্রাম, রাস্তা ও চাষজমি। বীরভূমের ছবিটাও এক। প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে জলে ডুবল খয়রাশোল থেকে কেন্দ্রগড়িয়া যাওয়ার হিংলো নদীর ভাসা ব্রিজ। বিপদসীমার উপর দিয়েই বইছে জল।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:42 PM IST
যোগাযোগবিচ্ছিন্ন দুই জেলা? রাস্তার উপরেই বইছে খরস্রোতা নদী, জলের তলায় বিস্তীর্ণ ধানজমি, লোকবসতি; বন্ধ স্কুল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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