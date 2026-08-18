/যোগাযোগবিচ্ছিন্ন দুই জেলা? রাস্তার উপরেই বইছে খরস্রোতা নদী, জলের তলায় বিস্তীর্ণ ধানজমি, লোকবসতি; বন্ধ স্কুল

কিরণ মান্না, ই গোপী, প্রসেনজিৎ মালাকার: টানা বৃষ্টিতে সংকটে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। জেলায় জেলায় পরিস্থিতির খুবই অবনতি ঘটেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ছবিটাও আলাদা কিছু নয়। যেমন, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা বিধানসভা এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন। এগরায় টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা, পরিদর্শনে বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী। ওদিকে টানা প্রবল বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ব্লকের নৈপুর এলাকাতেও তৈরি হয়েছে ভয়াবহ জলমগ্ন পরিস্থিতি। বাগুই নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল। একই ছবি পশ্চিম মেদিনীপুরেও। জলের তলায় সবংয়ের গ্রাম, রাস্তা ও চাষের জমি। এবং বীরভূম। গভীর নিম্নচাপের বৃষ্টিপাতের জেরে জলে ডুবল খয়রাশোল থেকে কেন্দ্রগড়িয়া যাওয়ার হিংলো নদীর ভাসা ব্রিজ। বিপদসীমার উপর দিয়েই জল বইছে।
টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা
এগরা বিধানসভা এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে ১ নম্বর ব্লকের পাঁচরোল অঞ্চলের কসবা গোলা-সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। ভাঙা ব্রিজও পরিদর্শন করা হয়। জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়ি ও চাষের জমি। নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ উঁচু জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল, শুকনো খাবার, ওষুধ ও পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।
যোগাযোগবিচ্ছিন্ন দুই মেদিনীপুর?
যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে দুই মেদিনীপুর। ওদিকে বাগুই নদীর জলে ডুবল সন্নিহিত এলাকা। টানা প্রবল বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ব্লকের নৈপুর এলাকায় ভয়াবহ জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাগুই নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ কার্যত বিপর্যস্ত। বন্ধের মুখে বাস চলাচল। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। জলমগ্ন রাস্তার কারণে বড় যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ। বাধ্য হয়ে টোটো ও ছোট যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যাত্রীদের। পশ্চিম মেদিনীপুরের দিক থেকে টোটোয় এসে নৈপুর এলাকায় নেমে প্রায় ৫০০ মিটার জলমগ্ন রাস্তা হেঁটে পার হতে হচ্ছে তাঁদের। এরপর ফের টোটো ধরে পূর্ব মেদিনীপুরের দিকে যেতে হচ্ছে। রাস্তার উপরেই স্রোত থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও রয়েছে। জল ঢুকে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমিতে। বহু জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন কৃষকেরা। অতিবৃষ্টি ও বাগুই নদীর জলস্তর বৃদ্ধির জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। কবে স্বাভাবিক হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা, এখন সেই অপেক্ষাতেই দুই জেলার সাধারণ মানুষ।
কোমরসমান জল
এদিকে বৃষ্টি থামলেও কাটেনি দুর্ভোগ। জলের তলায় সবংয়ের গ্রাম-রাস্তা ও চাষজমি। সকাল থেকে নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের কিছু এলাকায় জলস্তর সামান্য কমেছে। তবে পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। দশগ্রাম, সারতা, বিষ্ণুপুর-সহ একাধিক অঞ্চলের গ্রামীণ রাস্তায় এখনও কোমরসমান জল। ফলে বহু এলাকায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা।
বন্ধ স্কুল
জলমগ্নতার জেরে স্থানীয় একাধিক স্কুলে আপাতত পঠন-পাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্য দিকে, বিঘার পর বিঘা চাষের জমি এখনও জলের তলায়। দীর্ঘক্ষণ জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে। জলবন্দি এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনও কার্যত থমকে গিয়েছে। অনেকের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় বাড়িতেই দিন কাটছে।
মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছেন
আবার কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে জমা জলে জাল নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছেন। জল নামার অপেক্ষায় দিন গুনছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা ও বসতবাড়ির আশপাশে জল জমে থাকায় যাতায়াত থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ সব ক্ষেত্রেই চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বৃষ্টি থামায় কিছুটা স্বস্তি মিললেও, বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে জল পুরোপুরি না নামা পর্যন্ত দুর্ভোগ কাটছে না।
খুলে গেল জলাধারের গেট
গভীর নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টিপাতে জলে ডুবল খয়রাশোল থেকে কেন্দ্রগড়িয়া যাবার হিংলো নদীর ভাসা ব্রিজ। বিপদ সীমার উপর দিয়েই জল বইছে। এই মুহূর্তে পারাপার পুরোপুরি বন্ধ। খয়রাশোল থানার পুলিসের পক্ষ থেকে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ব্যারিকেড লাগিয়ে পারাপার বন্ধ করেছে। যত সময় গড়াচ্ছে জল ততই বাড়ছে। হিংলো জলাধার থেকে তিনটি গেট খুলে ১০০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জানা গেছে সেচ দফতর সূত্রে। গভীর নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিপাতে এবার জল উঠল দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজে ও বেলসাড়া মাঝে থাকা শাল নদীর ভাসা ব্রিজেও। বিপদসীমার উপর দিয়েই জল বইছে, যার ফলে পারাপার পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। সময় যতই গড়াচ্ছে, জল ততই বাড়ছে।
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