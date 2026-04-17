সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 17, 2026, 05:48 PM IST
Violence in Charak Puja: চড়কপুজোয় তীব্র সংঘর্ষ ভাঙচুর আগুন; থমথমে এলাকায় ভয়ংকর আতঙ্কে অনেকেই ঘরবন্দি
আতঙ্কের আবহ কবে বদলাবে? প্রতীকী ছবি

বিশ্বজিৎ মিত্র: চড়ক পুজোকে (charak puja) কেন্দ্র করে হরিণঘাটায় (haringhata) তীব্র সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত মাধপুর, আটক একাধিক। নদীয়া জেলার (Nadia) হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত মাধপুর আদর্শ গ্রামে চড়ক পুজোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষবরণের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল।

কী ঘটেছিল? স্থানীয়সূত্রে জানা যায়, চড়ক পুজোকে ঘিরে দু’পক্ষের মধ্যে বিবাদের জেরে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তা রীতিমতো সংঘর্ষে রূপ নেয়। এই ঘটনায় দু’পক্ষেরই একাধিক ব্যক্তি আহত হন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।

সংঘর্ষ চলাকালীন দুষ্কৃতীরা এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। প্রায় তিন থেকে চারটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। পাশাপাশি একটি গাড়ি ও একাধিক সাইকেলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভিযোগ উঠেছে, অন্তত তিনটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিস বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকা জুড়ে কড়া পুলিসি নজরদারি ও টহলদারি চলছে, যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রাম থেকে বেশ কয়েক জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এলাকায় উত্তেজনা সম্পূর্ণ প্রশমিত না হওয়ায় পুলিস ধরপাকড় চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই মাধপুর আদর্শ গ্রাম-সহ আশেপাশের এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত এবং অনেকেই ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের তরফে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

