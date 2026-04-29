West Bengal Assembly Election Phase 2: নদীয়া-হাওড়া: দিকে দিকে ব্যাপক উত্তেজনা-ভাঙচুর, তর্ক করায় যুবককে চ্যাংদোলা জওয়ানদের

West Bengal Assembly Election Phase 2: নদীয়া-হাওড়া: দিকে দিকে ব্যাপক উত্তেজনা-ভাঙচুর, তর্ক করায় যুবককে চ্যাংদোলা জওয়ানদের
West Bengal Assembly Election Phase 2: দ্বিতীয় দফাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক উত্তেজনা ও অশান্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও নদীয়া, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বীরভূমে মারধর এবং বুথ ভাঙচুরের একাধিক ঘটনা ঘটেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্বিতীয় দফার ভোটের শুরুতেই ব্যাপক অশান্তি। বিশেষ করে নদীয়া, হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে বুথ ভাঙচুর ও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছে। নদীয়ার চাপড়ায় বিজেপির এক পোলিং এজেন্ট মোশারফ মীরকে মারধরের অভিযোগে তুমুল উত্তেজনা। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। গুরুতর আহত অবস্থায় ইতোমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বিজেপির এজেন্টকে। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, রড দিয়ে ওই এজেন্টের মাথায় আঘাত করা হয়েছে। তবে তৃণমূল এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে।
শান্তিপুরেও একই চিত্র দেখা গেছে। সেখানে বিজেপির একটি ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে আইএসএফ (ISF) অভিযোগ করেছে যে, তাদের এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আইএসএফ নেতা আরাবুল ইসলাম জানান, ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং মহিলাদের বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।
ভোটের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাওড়ার বালিতে ইভিএম (EVM) বিকল হওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সেখানে দু’জনকে আটক করেছে। অন্যদিকে, এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল এবং পোলিং অফিসারদের মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি হয়। অভিযোগ, জায়গার অভাব দেখিয়ে তাঁর এজেন্টকে বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তৃণমূল প্রার্থীর প্রতিনিধির সঙ্গেও বচসায় জড়ান বিজেপি প্রার্থী।
অশান্তির পাশাপাশি বিভিন্ন বুথে ইভিএম (EVM) বিকল হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। নিমতলার একটি বুথে দীর্ঘক্ষণ ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকায় ভোটাররা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি চুঁচুড়া বিধানসভায় ২৭ ও ২৮ এবং ২৯ নম্বর বুথে রাস্তার ধারে তৃণমূলের নির্বাচনী ক্যাম্প ভেঙে দেওয়া এবং ভোটার লিস্ট ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ। মারমুখী কেন্দ্রীয় বাহিনী সরিয়ে দেয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের।
পুলিস প্রশাসনকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল কর্মীদের বুথের সামনে জটলা না করার জন্য পুলিস সতর্কবার্তা জারি করেছে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের দ্বন্দ্বে তপ্ত ছিল গোটা রাজ্য।
অন্যদিকে, সকাল থেকে একেবারে অন্য মেজাজে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল থেকে তিনি বুথ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরের বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে আসা পর্যবেক্ষকরা বিজেপির কথা মতো কাজ করছেন। তাঁর দাবি, পুলিস ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে তৃণমূলের কর্মীদের অকারণে আটক করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কি এভাবে হয়? আমাদের কাউন্সিলরদেরও বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না।'
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যে সমস্ত বুথে ইভিএম খারাপ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গণ্ডগোলের খবর আসা প্রতিটি এলাকার রিপোর্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে যাতে ভোটদান প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।
