Vishwakarma Yojana: বাংলার ১৮ পেশার মানুষের কষ্টের দিন শেষ, চালু হচ্ছে বিশ্বকর্মা যোজনা, জানুন প্রকল্পের বিবিধ সুবিধা ও আবেদনের পদ্ধতি

Vishwakarma Yojana: বাংলার ১৮ পেশার মানুষের কষ্টের দিন শেষ, চালু হচ্ছে বিশ্বকর্মা যোজনা, জানুন প্রকল্পের বিবিধ সুবিধা ও আবেদনের পদ্ধতি
Viswakarma Yojana: বাংলায় চালু হচ্ছে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনাও। কেন্দ্রের প্রকল্পেে বঙ্গের ১৮ পেশার মানুষের কষ্টের দিন শেষ। বদলে যাবে তাঁদের জীবন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১১ মে সোম দুপুরে নবান্নে (Nabanna) অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (Government of West Bengal) প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (Bengal CM Suvendu Adhikari) রাজ্যের প্রশাসনিক দিশা, সুশাসন, সীমান্ত সুরক্ষা, কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana), প্রধানমন্ত্রী কৃষক বীমা যোজনা (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana), পিএম শ্রী যোজনা (PM SHRI), বিশ্বকর্মা যোজনা (Viswakarma Yojana), বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও (Beti Bachao Beti Padhao), উজ্জ্বলা যোজনা (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে সক্রিয় ভাবে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
বাংলায় চালু হচ্ছে বিশ্বকর্মা যোজনা
বাংলায় সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারের এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই বিশ্বকর্মা যোজনার ঘোষণা করেছিলেন। কৃষ্ণনগরে জনসভায় দাঁড়িয়ে নমো বাংলার মেয়েদের জন্য ১০ গ্যারেন্টি -সহ বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করার কথা বিরাট ঘোষণা করেছিলেন। জানিয়েই দিয়েছিলেন যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই বঙ্গে চালু হয়ে যাবে বিশ্বকর্মা যোজনা। এখন প্রশ্ন কী এই যোজনা? পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প। ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর যা চালু হয়েছিল। দেশের প্রান্তিক এলাকার শিল্প কর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাজের মানোন্নয়ন ও জীবনধারা বদলের ভাবনা থেকেই এই প্রকল্প। মূলত ছোট কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের সাহায্যে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হল সেই সব শিল্পীদের পাশে থাকা, যাঁর হাতের কাজ করেন বা সাধারণ সরঞ্জামের সাহায্যে শিল্পকলা ফুটিয়ে তোলা। এই প্রকল্পে তাঁদের আধুনিক প্রশিক্ষণ যেমন দেওয়া হয়। তেমনই উন্নত সরঞ্জামও তুলে দেওয়া হয়। সহজ শর্তে জমানত মুক্ত ঋণের সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।ডিজিটাল লেনদেনের জন্য ইনসেন্টিভ এবং মার্কেট লিঙ্কেজ সাপোর্টের সুবিধাও দেওয়া হয়ে থাকে এই যোজনার আওতায়।
বিশ্বকর্মা যোজনায় কী কী সুবিধা রয়েছে?
কারিগরদের দক্ষতা বাড়াতে ৫ থেকে ৭ দিনের বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হয়
প্রশিক্ষণের সময় প্রতিদিন ৫০০ টাকা স্টাইপেন্ড বা ভাতা দেওয়া হয়
পিএম বিশ্বকর্মা শংসাপত্র এবং একটি পরিচয়পত্রও দেওয়া হয় প্রশিক্ষণের পর
প্রশিক্ষণ শেষের পর আধুনিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম কেনার জন্য ই-ভাউচারের মাধ্যমে ১৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়
নিজের ব্যবসা শুরু করা বা বড় করার জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ দেওয়া হয়। প্রথম কিস্তিতে ১ লক্ষ টাকা (১৮ মাসের জন্য)। দ্বিতীয় কিস্তিতে ২ লক্ষ টাকা (৩০ মাসের জন্য), যা প্রথম কিস্তির ঋণ শোধ করার পর পাওয়া যায়। এই ঋণের ওপর সুদের হার মাত্র ৫%।
ডিজিটাল লেনদেনের (বিক্রি বা কেনা) জন্য ১ টাকা করে ইনসেনটিভ পাওয়া যায় (মাসে সর্বোচ্চ ১০০ লেনদেন পর্যন্ত)।
কারিগরদের তৈরি পণ্যের ব্র্যান্ডিং, বিজ্ঞাপন এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে (যেমন GeM) বিক্রির জন্য সরকারি ভাবে সাহায্য করা হয়।
বিশ্বকর্মা যোজনায় আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী কী কী?
১৮টি নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহী পেশার (কাঠমিস্ত্রি (ছুতোর), নৌকা নির্মাতা, অস্ত্র প্রস্তুতকারক, কামার, হাতুড়ি ও টুলকিট নির্মাতা, তালা মিস্ত্রি, স্বর্ণকার (সোনার গয়না প্রস্তুতকারক) কুমোর (মৃৎশিল্পী)ভাস্কর (পাথরের খোদাইকারক)মুচি বা চর্মকার, রাজমিস্ত্রি, ঝুড়ি/ম্যাট/ঝাঁটা নির্মাতা ও কয়ার বুননকারীপুতুল এবং খেলনা নির্মাতা (ঐতিহ্যবাহী) নাপিত, মালাকার (মালা প্রস্তুতকারক)ধোপা, দর্জি, মাছ ধরার জাল নির্মাতা) সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে হবে।
আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।
আবেদনকারীকে অবশ্যই সেলফ-এমপ্লয়েড (স্ব-নিযুক্ত) হতে হবে
বিগত ৫ বছরে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের স্ব-কর্মসংস্থান বা ব্যবসার উন্নয়নের জন্য অনুরূপ কোনও ঋণ-ভিত্তিক স্কিম (যেমন- PMEGP, PM SVANidhi, Mudra) থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে আবেদন করা যাবে না।
একটি পরিবার থেকে স্রেফ একজনই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরিবার বলতে এখানে স্বামী, স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানদের কথা বলা হয়েছে।
সরকারি চাকরিতে করলে সে বা তার পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রকল্পের জন্য অযোগ্য
বিশ্বকর্মা যোজনায় কীভাবে আবেদন করা যায়
অনলাইন আবেদনের প্রক্রিয়া: অনলাইনের বিষয়টি জেনে নিন আগে। প্রথমে ‘পিএম বিশ্বকর্মা পোর্টালে’ (PM Vishwakarma Portal) গিয়ে ‘হোম’ (Home) অপশনে ক্লিক করে আবেদন শুরু করতে হবে। এরপর হাউ টু রেজিস্ট্রার’ (How to Register) অপশনে ক্লিক করে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে ভেরিফিকেশন করাতে হবে। তারপর আধার কার্ড দিয়ে কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর রেজিস্ট্রেশন ফর্মের জন্যে আবেদন করতে হবে। পিএম বিশ্বকর্মা ডিজিটাল নিজের আইডি তৈরি করার পর সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে হবে। তবে খুব সাবধানে করতে হবে। আবেদন যেন নির্ভুল থাকে। সেদিকেই খেয়াল রাখতে হবে।
অফলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া: অফলাইনের বিষয়টি জেনে নিন আগে। নিকটতম সিএসসি-তে (কমন সার্ভিস সেন্টার) যেতে হবে। আপনার আধার কার্ড এবং মোবাইল নম্বর সঙ্গে রাখবেন। এরপর মোবাইল নম্বর ও আধার ভেরিফিকেশন হবে। সেখানে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন এবং আধার ই-কেওয়াইসি-র মাধ্যমে আপনার আবেদন শুরু হবে। নিবন্ধনের পর আপনার পেশা (যেমন—ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি), আধার নম্বর, ব্যাংক ডিটেইলস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের স্ক্যান করা কপি পোর্টালে আপলোড হবে। ফর্ম জমা দেওয়ার পর আপনি একটি অ্যাপ্লিকেশন আইডি পাবেন, যা দিয়ে পরে আবেদনের স্থিতি জানতে পারবেন।
