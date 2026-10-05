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স্বপ্নাদেশ পেয়েই দুর্গাপুজো, পুরোহিত ছাড়াই নিজের হাতে মায়ের আরাধনায় দৃষ্টিহীন মুকুন্দ ঘরামি

Durga Puja 2026:  নিজের বিশ্বাস থেকে না সরে একা হাতেই শুরু করেন মায়ের আরাধনা। প্রথমদিকে সাড়া না পেলেও সেই পুজো পার করে দিয়েছে বহু বছর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:07 PM IST
স্বপ্নাদেশ পেয়েই দুর্গাপুজো, পুরোহিত ছাড়াই নিজের হাতে মায়ের আরাধনায় দৃষ্টিহীন মুকুন্দ ঘরামি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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