Visually Impaired Chess Player Gets Govt Job: কমতে কমতে প্রায় দৃষ্টিহীন, ক্যুইজ ও দাবায় তুখোড় যুধাজিতের বিপন্নতায় পাশে মমতা...মিলল চাকরি

Visually Impaired Chess Player Gets Govt Job: কমতে কমতে প্রায় দৃষ্টিহীন, ক্যুইজ ও দাবায় তুখোড় যুধাজিতের বিপন্নতায় পাশে মমতা...মিলল চাকরি
Visually Impaired Chess Player Yudhajit De Gets Govt Job: জন্মগত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এক অদম্য লড়াইয়ের সফল পরিণতি পেলেন উত্তরপাড়ার যুধাজিৎ দে। দৃষ্টিহীনতা যাকে দমাতে পারেনি, সেই লড়াকু যুবক আজ নিজের যোগ্যতায় এবং মানবিক সহায়তায় খুঁজে পেলেন নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: দৃষ্টিশক্তি নেই, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি আর মেধার জোরে বিশ্ব জয় করার স্বপ্ন দেখেন তিনি। উত্তরপাড়ার বাসিন্দা যুধাজিৎ দে। জন্মের পর থেকেই ধীরে ধীরে হারিয়েছেন চোখের আলো, কিন্তু হারাননি মনের জোর। দাবা খেলায় তিনি তুখোর, ক্যুইজ কনটেস্টেও পেয়েছেন একের পর এক সাফল্য। এমনকি তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও। কিন্তু এই সব সাফল্যের মাঝেও মা হিসেবে একটি দুশ্চিন্তা সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াত যুধাজিতের মাকে— "ভবিষ্যতে ছেলে কী করবে? কার ওপর ভরসা করে দিন কাটবে ওর?"
আরও পড়ুন- Operation Lion's Roar: তেহরানে একের পর এক বিস্ফোরণ, ইজরায়েল–আমেরিকা যৌথ হামলায় কোথায় খামেইনি? বাড়ছে আতঙ্ক...
যুধাজিতের এই লড়াইয়ের কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেধাবী এই যুবক যাতে সমাজের মূল স্রোতে সম্মানের সাথে কাজ করতে পারেন, তার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।
অবশেষে কাটল দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে যুধাজিতের হাতে তুলে দেওয়া হলো সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র। সব চেয়ে বড় স্বস্তির বিষয় হল, নিয়োগপত্রটি তিনি পেয়েছেন নিজের এলাকা উত্তরপাড়াতেই। ফলে যাতায়াত বা কাজের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ কোনো সমস্যা হবে না।
আরও পড়ুন- Srabanti Chatterjee: সহ্যের সীমা ছাড়াল বডি শেমিং! লালবাজারে ই-মেল শ্রাবন্তীর, সাইবার সেলে দায়ের অভিযোগ
নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে যুধাজিতের মুখে এখন চওড়া হাসি। আর তাঁর মা চোখের জল মুছে বলছেন, "এতদিনে ওর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী আর কল্যাণবাবুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।" যুধাজিতের এই জয় প্রমাণ করল যে, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর সঠিক সুযোগ পেলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)