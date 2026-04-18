West Bengal Assembly Election 2026: ট্রাইব্যুনালে প্রবল বিতর্ক: কোনও সমন বা ডাক ছাড়াই BLO-দের কথায় শুনানির জন্য় হাজির অনেকে, কাদের ষড়যন্ত্র?

West Bengal Assembly Election 2026: ট্রাইব্যুনালে প্রবল বিতর্ক: কোনও সমন বা ডাক ছাড়াই BLO-দের কথায় শুনানির জন্য় হাজির অনেকে, কাদের ষড়যন্ত্র?
Voter List Dispute 2026: ভোটার তালিকায় নাম নেই, তার ওপর বিএলও-দের ভুল নির্দেশে চরম হয়রানি! সমন ছাড়াই ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই প্রচণ্ড গরমে কেন এই ভোগান্তি? এর নেপথ্যে কি কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে?অন্যদিকে, সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে নির্বাচন কমিশন।
বিক্রম দাস: তীব্র দহদহানি আর রোদের তাপ উপেক্ষা করেই ট্রাইব্যুনালের বাইরে লম্বা লাইন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে অনেকেরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়। অভিযোগ, এক শ্রেণির বিএলও (BLO) কোনো অফিশিয়াল সমন বা নোটিস ছাড়াই নাম বাদ যাওয়া মানুষদের ট্রাইব্যুনালে চলে যেতে বলছেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী, সঠিক কাগজপত্র এবং সমন ছাড়া ট্রাইব্যুনালে প্রবেশাধিকার নেই। বিএলও-দের এই পদক্ষেপকে ঘিরে এখন একটাই প্রশ্ন উঠছে— এটা কি নিছক ভুল নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র?
আরও পড়ুন- West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিরাট আপডেট- প্রথম দফার ৩ দিন আগে সোমবারই ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে কমিশন, কেন?
১৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আদিত্য সোদানি। মা ও ছেলে— দুজনেরই নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে। আদিত্যবাবুর অভিযোগ, তাঁদের বিএলও কোনো নোটিস ছাড়াই তাঁদের পাইলনে ট্রাইব্যুনাল অফিসে দেখা করতে বলেন। একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ঠাকুরপুকুরের ফরজানা বিবি, এসকে সোনিয়া কিংবা ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বিজেন মিত্র। সঠিক নোটিস না থাকায় ট্রাইব্যুনাল চত্বরে এসে তাঁদের কেবলই হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন এই মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করে এই প্রচণ্ড গরমে ছোটানো হচ্ছে?
সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের পরই হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বাতিল হওয়া ভোটারদের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়েছে ট্রাইব্যুনালকে। লক্ষ্য একটাই, যাতে প্রথম দফার ভোটেই এই ভোটাররা অংশ নিতে পারেন। কিন্তু এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন আইনি জট।
আরও পড়ুন- Mamata Banerjee: শেষলগ্নে ভবানীপুরে মেগা প্রচারে মমতা: টানা ৪ দিন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মসূচি
সূত্রের খবর, সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে ব্যবহার সংক্রান্ত আদালতের নোটিফিকেশন খারিজের নির্দেশকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে কমিশন। আগামী সোমবার অর্থাৎ ২০শে এপ্রিল এই বিষয়ে মামলা দায়ের ও শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। একদিকে আইনি লড়াই, অন্যদিকে বিএলও-দের বিভ্রান্তিকর নির্দেশ— দুইয়ের মাঝে পড়ে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াই এখন তাঁদের কাছে এক অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত হয়েছে।
