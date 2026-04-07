SIR Voter List: ফ্রিজ় হল ভোটার লিস্ট, SIR কোপে রেকর্ড ছাঁটাই: কোন জেলায় বাদ কত নাম?

West Bengal SIR Voter List: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা ‘ফ্রিজ’ করে ২৭ লক্ষ অযোগ্য ভোটারের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। জেলাভিত্তিক এই তালিকায় সর্বোচ্চ নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদে (৪.৫৫ লক্ষ), যার পরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা ও মালদহ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 7, 2026, 10:20 AM IST
বড়সড় কোপ ভোটার তালিকায়

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যে বিচারাধীন ভোটারদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত রিপোর্টে প্রথমবার যোগ্য ও অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত ভোটারদের জেলাভিত্তিক বিশদ তথ্য সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষের বেশি ভোটারকে যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রায় ২৭ লক্ষের কাছাকাছি নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কমিশনের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৯০ লাখের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। 

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারকে বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষের বেশি ভোটারকে যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রায় ২৭ লক্ষের কাছাকাছি নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর আগে চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ গিয়েছিল ৬৩ লক্ষের বেশি। আর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর আরও ২৭ লক্ষের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষের বেশি নাম বাদ গেল।

কোন জেলায় কত নাম বাদ?

সবচেয়ে বেশি নাম বাদ গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়- প্রায় ৪.৫৫ লক্ষ ভোটারকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, যেখানে প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। তার পরে রয়েছে মালদহ, যেখানে প্রায় ২.৩৯ লক্ষ ভোটারকে অযোগ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। নদিয়াতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যা- প্রায় ২.০৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রায় ২.২২ লক্ষ ভোটার এবং বীরভূমে প্রায় ৮২ হাজার ভোটারকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া হুগলিতে প্রায় ১.২০ লক্ষ, পশ্চিম বর্ধমানে প্রায় ৭৪ হাজার এবং উত্তর দিনাজপুরে প্রায় ১.৭৬ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, বিচার প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিটি নাম খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেই এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত ভোটাররা বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুনালের কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে পারবেন। এদিকে এদিন রাতে দ্বাদশ সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। জানা গিয়েছে, এটাই আপাতত প্রকাশিত হওয়া শেষ তালিকা। নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী এদিন রাত ১২টার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই পর্যন্ত তালিকায় থাকা ভোটারেরাই ভোট দিতে পারবেন।

কী এই এসআইআর ট্রাইব্যুনাল?
যেসব নাগরিকের নাম এসআইআর তালিকায় উঠছে না বা যাদের নাগরিকত্ব প্রশ্নাতীত নয় বলে মনে করা হচ্ছে, তাদের অভিযোগ বা আপিল শোনার জন্যই এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। মূলত যোগ্য কোনও নাগরিকের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে অকারণে বাদ না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই শীর্ষ আদালত এই বিশেষ বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা এই ট্রাইব্যুনালে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

ট্রাইব্যুনাল গঠন

রাজ্যের ২৩টি জেলার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতি ও বিচারকের মধ্যে। এই তালিকায় রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি. এস. শিবজ্ঞানম থেকে শুরু করে রঞ্জিত কুমার বাগ বা সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক ‘হেভিওয়েট’ নাম। এছাড়াও কোচবিহার, নদীয়া, হাওড়া, দুই দিনাজপুর, বীরভূম ও মালদহের জন্যও আলাদাভাবে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তপেন সেনের পদত্যাগের পর বর্তমানে প্যানেলটি ১৮ জনের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

