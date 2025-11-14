SIR in Bengal: আতঙ্কের নাম SIR, ২০০২ সালের তালিকা কই? কালনায় বিপাকে ভোটাররা, তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলছে না! বিরাট চাপ..

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 14, 2025, 06:01 PM IST
সঞ্জয় রাজবংশী: ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কোথায়? অনলাইনে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না! SIR আতঙ্ক পূর্ব বর্ধমানের কালনার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে।

স্থানীয় সূত্রে খবর,  কালনার কালেকাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলগাছি গ্রাম। এই গ্রামের ৯৪৬ জন বাসিন্দা পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ২৫৯ নম্বর বুথের ভোটার। বাড়ি বাড়ি যথারীতি এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন ওই বুথের BLO স্বাতী মজুমদার। কিন্তু সেই ফর্ম এখনও ফিলাপ করতে পারেননি অনেকেই। 

২০০২ সালে শেষবার SIR হয়েছিল বাংলায়। সেই তালিকায় ধরেই রাজ্যজুড়ে ফের SIR হচ্ছে। বস্তুত. রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০০২ সালে তালিকাও প্রকাশ করেছে কমিশন। বেলগাছি গ্রামের বাসিন্দার দাবি, অনলাইনে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ২৫৯ নম্বর বুথের ২০০২ সালে ভোটার তালিকা লিংক নেই। সেকারণেই SIR ফর্মও ফিলাপ করা যাচ্ছে না। উদ্বেগে ভোটাররা। মুখ কুলুপ এঁটেছেন পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের বিডিও।

এদিকে আজ, শুক্রবারই শেষ হচ্ছে নুমারেশন ফর্ম বিলি বর্ধিত সময়সীমা। তবে এখনও  ৭০ লক্ষ ফর্ম বাকি রয়েছে বলে খবর। তাহলে কী হবে? জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকেরা আত্মবিশ্বাসী যে, ৪ নভেম্বর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে দৈনিক ফর্ম বিতরণের গড় হার অনুযায়ী, বর্ধিত সময়সীমার শেষ দিনে বাকি থাকা ৭০ লক্ষ ফর্ম সহজেই বিতরণ করা যাবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাত ৮টা পর্যন্ত এ রাজ্যে মোট ৬.৯৮ কোটি (৯১.১৯ শতাংশ) গণনা ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটারের সংখ্যা ৭,৬৬,৩৭,৫২৯ জন।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

