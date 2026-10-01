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SIR নিয়ে বিরাট আপটেড: নজরে জেন জি, বাংলার ভোটারদের নাম তুলতে কমিশনের বিশেষ অভিযান

Bengal Voter List Update: ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলার প্রক্রিয়াটি আরও সহজতর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম স্পষ্ট করেছে কমিশন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, নতুন ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে 'ফর্ম ৬' (Form 6) পূরণ করার সময় ডিক্লারেশন ফর্ম 'অ্যানেক্সার-৪' (Annexure-IV) জমা দেওয়ার আর কোনও প্রয়োজন নেই। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 01, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 09:23 PM IST
SIR নিয়ে বিরাট আপটেড: নজরে জেন জি, বাংলার ভোটারদের নাম তুলতে কমিশনের বিশেষ অভিযান

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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