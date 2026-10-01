/SIR নিয়ে বিরাট আপটেড: নজরে জেন জি, বাংলার ভোটারদের নাম তুলতে কমিশনের বিশেষ অভিযান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে এবং কোনও যোগ্য নাগরিক যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO West Bengal) দফতর। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য বিশেষ অভিযান বা 'স্পেশাল ড্রাইভ' নামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নতুন ও তরুণ ভোটার এবং কোনও কারণে বাদ পড়া যোগ্য নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতেই এই উদ্যোগ।
১ অক্টোবর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, SIR তালিকা সংশোধন ও পরিমার্জনের (Continuous Updation) মধ্যে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (DEO) এবং নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন আধিকারিকদের (ERO) তত্ত্বাবধানে শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে ।
নতুন ও তরুণ প্রজন্মের ওপর বিশেষ নজর:
আঠারো বছর পূর্ণ হওয়া বা সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া তরুণ-তরুণীরা যাতে কোনও ধরনের জটিলতা ছাড়াই প্রথমবারের মতো ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারেন, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে বাড়তি নজর দিতে বলা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে সচেতন ও উৎসাহিত করতে সক্রিয় করা হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক স্তরে থাকা 'ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব'গুলিকে (ELC)। এই ক্লাবগুলির মাধ্যমে তরুণদের কাছে ভোটাধিকারের তাৎপর্য এবং আবেদন জানানোর সহজ পদ্ধতি বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম আরও সহজ করা হয়েছে:
ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলার প্রক্রিয়াটি আরও সহজতর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম স্পষ্ট করেছে কমিশন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, নতুন ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে 'ফর্ম ৬' (Form 6) পূরণ করার সময় ডিক্লারেশন ফর্ম 'অ্যানেক্সার-৪' (Annexure-IV) জমা দেওয়ার আর কোনও প্রয়োজন নেই।
ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুযায়ী, 'রেজিস্ট্রেশন অফ ইলেক্টরস রুলস ১৯৬০'-এর অধীনে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় ফর্মগুলিই সরাসরি কার্যকর থাকবে। এর ফলে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত নথি সংক্রান্ত জটিলতা ও ভোগান্তি অনেকাংশেই কমে যাবে।
সহায়তার জন্য খোলা হচ্ছে হেল্প ডেস্ক:
রাজ্যের সমস্ত যোগ্য নাগরিক যাতে এই সুযোগের আওতায় আসেন, তা সুনিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের একটি ভিডিয়ো কনফারেন্স বৈঠক করেছে কমিশন।
সেখানে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জেলা ও ব্লকস্তরে বিশেষ ড্রাইভের পাশাপাশি পর্যাপ্ত হেল্প ডেস্ক বসাতে হবে। এই হেল্প ডেস্কগুলো থেকে সাধারণ মানুষ ফর্ম পূরণ, সংশোধন এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যে কোনও জিজ্ঞাসার তাৎক্ষণিক সমাধান পাবেন।
কমিশনের মূল লক্ষ্য
একজন যোগ্য নাগরিকও যেন ভোটার তালিকার বাইরে না থাকেন। প্রশাসনের এই সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের বহু তরুণ ও সাধারণ নাগরিক দ্রুত নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করার সুবিধা পাবেন।
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