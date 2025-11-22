English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bankura: বন্ধু পরীক্ষা দিতে চলে গেলেও, সে যায়নি। মেসের মালিক খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন, তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাহুল সিলিং থেকে ঝুলছেন। কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত, খতিয়ে দেখছে পুলিস।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 22, 2025, 03:11 PM IST
Banukra: পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কথা, কিন্তু যাননি! মেসেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার ভয়ংকর...
প্রতীকী ছবি

মৃত্যুঞ্জয় দাস: মেস থেকে পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়া সদর থানার কালপাথর এলাকায়। পুলিস জানিয়েছে মৃতের নাম রাহুল মাঝি। গতকাল বিকালে স্থানীয় একটি মেস থেকে ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছে মৃতের পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে. বাঁকুড়ার কালপাথর এলাকায় থাকা সরকারি পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাহুল মাঝি। প্রথম থেকে কলেজ লাগোয়া একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করতেন। গতকাল মেসের অন্যান্য পড়ুয়ারা বিষ্ণুপুর কে জি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষা দিতে গেলেও অজানা কারণে রাহুল পরীক্ষা দিতে যায়নি। মেসে তিনি একাই ছিলেন। গতকাল বিকালের দিকে মেসের মালিক স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে বাড়িতে গিয়ে মেসের জানালা খুলে দেখেন রাহুল মাঝি সিলিং থেকে ঝুলছে।

তড়িঘড়ি তাঁর দেহ নামিয়ে আনেন মেসের মালিক। ততক্ষণে ওই পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। পরে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিসে খবর দেওয়া হয়। পুলিস এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। এদিকে ছেলের এই মর্মান্তিক রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে আসল ঘটনা সামনে আনার দাবিতে সরব হয়েছেন মৃত পড়ুয়ার পরিবারের লোকজন। 

উল্লেখ্য, দিল্লিতেও এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সেখানে রাজেন্দ্র নগর মেট্রো স্টেশন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে দশম শ্রেণির ছাত্র। তার পকেট থেকে উদ্ধার হয় সুইসাইড নোট। যেখানে সে তার স্কুলের শিক্ষকদেরই দায়ী করে গিয়েছে। তারপরই তার বাবা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা-সহ আরও তিন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগ দায়ের দুদিন পরই দিল্লির সেন্ট কলম্বাস স্কুল তাদের প্রধান শিক্ষক এবং আরও তিন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

