West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগে বাংলার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক মঞ্চ, নজরে থাক জি ২৪ ঘণ্টার 'বাংলার মহারণ'
Mega Election Conclave 2026: ২৩ এপ্রিল ভোটের আগে একটাই প্রশ্ন, বাংলা কোন দিকে যাবে? সেই উত্তর খুঁজতেই আগামীকাল ১১ এপ্রিল কলকাতার হায়াত রিজেন্সিতে বসছে জি ২৪ ঘণ্টার ঐতিহাসিক ইলেকশন কনক্লেভ 'বাংলার মহারণ ২০২৬'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের দামামা বাজছে। রাস্তায় মিছিল, দেওয়ালে পোস্টার, সোশ্যাল মিডিয়ায় তর্কের ঝড়। কিন্তু এত হট্টগোলের মাঝে সত্যিকারের রাজনৈতিক কথাবার্তা হচ্ছে কোথায়? কোথায় পাবেন সব দলের কণ্ঠস্বর এক ছাদের নীচে, মুখোমুখি, কোনও ফাঁকি না দিয়ে?
সেই মঞ্চটা তৈরি করছে জি ২৪ ঘণ্টা।
শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬। সকাল ১১টা থেকে। কলকাতার হায়াত রিজেন্সিতে। জি ২৪ ঘণ্টার 'বাংলার মহারণ ইলেকশন কনক্লেভ ২০২৬'।
তিনটি ফর্ম্যাট, একটাই লক্ষ্য
এই কনক্লেভের গড়নটা আলাদা। শুধু একতরফা বক্তৃতা নয়, তিনটি আলাদা ফর্ম্যাটে সাজানো হয়েছে গোটা দিনটা।
প্রথমত, এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথন। ক্যামেরার সামনে, দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
দ্বিতীয়ত, প্যানেল ডিসকাশন। বিভিন্ন দলের নেতারা একই মঞ্চে বসে তর্ক করবেন, যুক্তি দেবেন, পালটা যুক্তি শুনবেন।
তৃতীয়ত, ফায়ারসাইড চ্যাট। আনুষ্ঠানিকতার বাইরে গিয়ে একটু অন্যরকম আলাপ। রাজনীতির ভেতরের কথা, যা সাধারণত ক্যামেরার সামনে আসে না।
কোন প্রশ্নগুলো উঠবে?
বাংলার ভোটের মাঠে এবার যা নিয়ে কথা চলছে, তার কোনওটাই এড়ানো হবে না এই মঞ্চে। জোটের হিসেব, প্রার্থী বাছাইয়ের রাজনীতি, সংখ্যালঘু ভোটের গতিবিধি, লক্ষ্মীর ভান্ডার ও যুবসাথীর মতো প্রকল্পের প্রভাব, SIR ভোটার তালিকা বিতর্ক, এই সব জ্বলন্ত প্রশ্নই থাকবে আলোচনার কেন্দ্রে।
দুটো প্যানেলের কথা আলাদা করে বলতে হয়
প্রথম প্যানেলে থাকছেন বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় মহিলা নেতারা। 'পাওয়ার উইমেন অফ বেঙ্গল পলিটিক্স' শীর্ষক এই আলোচনায় প্রশ্ন উঠবে, ভোটের ময়দানে মহিলাদের জায়গাটা আসলে কতটা, আর কতটা শুধু দেখানোর জন্য।
দ্বিতীয় প্যানেলে থাকছেন এবারের বিধানসভা ভোটে প্রথমবার প্রার্থী হওয়া তরুণ মুখেরা। TMC, Congress, BJP, CPI(M), চার দলের প্রথমবারের প্রার্থীরা এক টেবিলে বসবেন। রাজনীতিতে আসার কারণ কী, লড়াইটা কেমন, জিতলে কী করবেন, হারলেও কি থাকবেন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি তাঁদের কাছ থেকে শোনার সুযোগ।
জি ২৪ ঘণ্টার 'বাংলার মহারণ' মানে কী?
এই নামটা এখন বাংলার নির্বাচনী সাংবাদিকতায় একটা মানদণ্ড। জেলায় জেলায়, বুথে বুথে, সংখ্যালঘু এলাকা থেকে উত্তরের পাহাড় পর্যন্ত, মাটির কাছের খবর নিয়েই এ বছর ভোটের গল্প বলছে জি ২৪ ঘণ্টা। জেলাভিত্তিক কভারেজ, সম্প্রদায়ভিত্তিক রিপোর্টিং, সবটা মিলিয়ে 'বাংলার মহারণ' একটা সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্যাকেজ হয়ে উঠেছে। আর আগামীকালের কনক্লেভ সেই গোটা যাত্রার সবচেয়ে বড় মঞ্চ।
কোথায় দেখবেন?
অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা যাবে জি ২৪ ঘণ্টায়। Dish TV (চ্যানেল ১৪৭৫), Airtel (চ্যানেল ৭২৩), Tata Play (চ্যানেল ১৩৬২), D2H (চ্যানেল ১৮৬৯) এবং Sun Direct (চ্যানেল ৬৪৪)-এ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি সরাসরি স্ট্রিম হবে YouTube ও Facebook-এও। Samsung TV Plus, JioTV, TCL Channel, Xiaomi TV, Fire TV-তেও দেখার সুবিধা থাকছে।
২৩ এপ্রিল ভোট দেওয়ার আগে বাংলার রাজনীতির পুরো ছবিটা একবার দেখে নিতে চান? তাহলে আগামীকাল সকাল ১১টায় চোখ রাখুন জি ২৪ ঘণ্টার পর্দায়।
