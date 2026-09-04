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চুঁচুড়ায় চেরাপুঞ্জি! সরকারি অফিসের ভিতরেই মেঘের দেশের ছায়া, বৃষ্টি রোখার ব্যর্থ চেষ্টা মগবালতির

Rain Water in Chinsurah Govt Office: এই অফিসের ভিতর চেরাপুঞ্জি! সারাক্ষণই জল পড়তেই থাকে। বালতি, মগ ইত্যাদি দিয়ে জল ধরার ব্যর্থ চেষ্টায় জল জমে অফিসের মেঝেতে। এই করুণ দশা চুঁচুড়া বড়বাজারে সরকারি অফিসের।

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 04, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:07 PM IST
চুঁচুড়ায় চেরাপুঞ্জি! সরকারি অফিসের ভিতরেই মেঘের দেশের ছায়া, বৃষ্টি রোখার ব্যর্থ চেষ্টা মগবালতির

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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