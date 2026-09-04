/চুঁচুড়ায় চেরাপুঞ্জি! সরকারি অফিসের ভিতরেই মেঘের দেশের ছায়া, বৃষ্টি রোখার ব্যর্থ চেষ্টা মগবালতির

বিধান সরকার: এই অফিসের ভিতর চেরাপুঞ্জি, সারাক্ষণ জল পড়তেই থাকে। বালতি জগ দিয়ে জল ধরার ব্যর্থ চেষ্টায় জল জমে মেঝেতে। চুঁচুড়া বড়বাজারে সরকারি অফিসের করুণ দশা। শ্রম ও কর্মসংস্থান দফতরের যুগ্ম অধিকর্তার অফিসে ছাদ দিয়ে পড়ছে জল। কম্পিউটার দরকারি নথি ঢাকা প্লাস্টিকে। অফিসের মেঝেতে জল থইথই অবস্থা। বিদ্যুতের তার দেওয়াল ভিজে বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে। চুঁচুড়া বড় বাজারে সরকারি এই অফিস চলছে বিপদ নিয়েই।
চুঁচুড়ায় চেরাপুঞ্জি!
চুঁচুড়ায় চেরাপুঞ্জি! হ্যাঁ, প্রায় তা-ই! হুগলির সরকারি অফিসের ভিতরেই মেঘের দেশের ছায়া। সেখানে বৃষ্টি রোখার ব্যর্থ চেষ্টা নিরুপায় মগবালতির। দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া বাড়িতেই চলছে সরকারি এই দফতর।
চুঁচুড়া ও আরামবাগ
আরামবাগের সঙ্গে যুগ্ম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রানী সেনগুপ্তকে। চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে তিনি দায়িত্বে রয়েছেন। চুঁচুড়া ও আরামবাগ-- দুই জায়গায় তাঁকে অফিস সামলাতে হয়। চুঁচুড়া বড় বাজারে যে অফিস, তার চেম্বারের মেঝেয় টেবিলে কম্পিউটারের উপর বৃষ্টির জল। অফিসের এই বেহাল দশা ফেরতে অবশ্য সংশ্লিষ্ট দফতরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন জয়েন্ট ডিরেক্টর।
চাটুর মতো ছাদ
বাড়ির মালকিনকেও জানিয়েছেন। কিন্তু হাল ফেরেনি। বাড়ির মালকিন সোনালি পাল বলেন, দোতলার ছাদ চাটুর মতো হয়ে আছে। জল জমে থাকছে। তাই বাইরে রোদ থাকলেও ঘরে জল পড়ছে। আমি বলেছি, ওটা ঠিক করে দেওয়া হবে। এই বাড়িতে আরও কয়েটি অফিস ছিল, সেগুলি উঠে গিয়েছে। বছরদেড়েক আগে এঁদেরও বলা হয়েছিল অন্যত্র চলে যেতে।
হুগলি-চুঁচুড়া ও চেরাপুঞ্জি
প্রসঙ্গত, হুগলি-চুঁচুড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার একটি শহর ও পৌরসভা এলাকা। আসলে হুগলি ও চুঁচুড়া এই দুই শহর যুক্ত করে এই পুরসভা তৈরি হয়েছে। কলকাতা থেকে ৩৫ কিমি উত্তরে অবস্থিত শহরটি বৃহত্তর কলকাতারই অন্তর্গত। এটি হুগলি জেলার সদর শহর। হুগলি ছিল পর্তুগিজদের অধিকারে এবং চুঁচুড়া ছিল ওলন্দাজদের দখলে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুই-ই দখল করে ও পরে ১৮৬৫ সালে এই দুই প্রশাসনিক অঞ্চলকে একত্রিত করা হয়। ওদিকে, চেরাপুঞ্জি (বা সোহরা) মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার একটি বিখ্যাত পাহাড়ি শহর, যা পৃথিবীর অন্যতম আর্দ্র ও সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান হিসেবে বিশ্ব জুড়ে পরিচিত। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫৩ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৪২৬৭ ফুট। স্থানীয় খাসি ভাষায় এর আসল নাম-- সোহরা। ব্রিটিশরা একে উচ্চারণ করত 'চের্রা' হিসেবে! যা থেকে পরবর্তীকালে ‘চেরাপুঞ্জি’ নামের উৎপত্তি। খাসি ভাষায় চেরাপুঞ্জি শব্দের অর্থ-- কমলা দ্বীপ!
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