/পুজোর আগেই চালু ওয়াটার মেট্রো! এসে গেল আরামদায়ক বাতানুকূল কারও! সামান্য খরচে রাজার হালে যাতায়াত

কিরণ মান্না: কেন্দামারী-হলদিয়া রুটে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা চালু। নন্দীগ্রামের কেন্দামারী থেকে হলদিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ করতে হলদি নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত সেতুর মাপজোক করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচনের পরে দ্রুত সেতুনির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে বলেও প্রশাসনিক সূত্রে খবর।
দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর-সহ
এই সেতু তৈরি হলে নন্দীগ্রামের হাজার হাজার মানুষের পাশাপাশি কাঁথি, দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের হলদিয়া যাতায়াত অনেক সহজ হবে। বিশেষ করে নন্দীগ্রামের শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের প্রতিদিনের যাতায়াতে বর্তমানে কেন্দামারী খেয়াঘাটের উপর নির্ভর করতে হয়। সেতু তৈরি হলে সরাসরি সড়কপথে দ্রুত কর্মস্থলে পৌঁছনো সম্ভব হবে।
হলদি নদী উত্তাল
বর্তমানে ঝড়বৃষ্টি বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় হলদি নদী উত্তাল হয়ে উঠলে নিরাপত্তার কারণে নৌকা চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। তখন হলদিয়া যেতে ঘুরপথে প্রায় ৫০-৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় যাত্রীদের। পাশাপাশি খেয়াঘাটে কখনও আধঘণ্টা, আবার কখনও এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
স্থানীয়দের দাবি, বামফ্রন্ট ও পরবর্তী তৃণমূল সরকারের আমলেও এই সেতু নির্মাণের ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি। বর্তমান সরকার দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে বলে শাসকদলের দাবি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সেতুটি দ্রুত নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন এবং প্রথম গাড়ি নিয়ে সেতু পার হওয়ার কথা বলেছেন বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।
যাত্রী পরিষেবা
তবে সেতু তৈরি না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে কেন্দামারী-হলদিয়া রুটে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। কার ট্রায়াল রান আজ থেকে শুরু করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, আধুনিক ও নিরাপদ জলযান চালু হলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যাত্রী পরিষেবায় সুবিধা হবে। কমপক্ষে ৫ টাকা ব্যয়ে এই জলপথ ব্যবহার করা যাবে।
কেন্দামারী-হলদিয়া সেতু
অন্য দিকে, উপনির্বাচনের আবহে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে বিরোধীদের পাল্টা বক্তব্যও সামনে এসেছে। বিরোধীদের দাবি, সেতু হলে এলাকার মানুষের উপকার হবে, কিন্তু শুধু ঘোষণা নয়, বাস্তবে কাজ শুরু করে তা শেষ করতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনা, ১২৫ দিনের কাজ, জেলিংহাম প্রকল্প, মৎস্য শিল্প, কর্মসংস্থান ও রেল প্রকল্প-সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত কেন্দামারী-হলদিয়া সেতু শেষ পর্যন্ত বাস্তবে কতটা দ্রুত রূপ পায়, এখন সেদিকেই নজর নন্দীগ্রামবাসীর।
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