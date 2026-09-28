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পুজোর আগেই চালু ওয়াটার মেট্রো! এসে গেল আরামদায়ক বাতানুকূল কারও! সামান্য খরচে রাজার হালে যাতায়াত

Water Metro in Nandigram: নন্দীগ্রামের কেন্দামারী-হলদিয়া সংযোগে নতুন সেতুর পরিকল্পনা, মাপজোক শেষ-- নির্বাচনের পরেই কাজ শুরুর সম্ভাবনা। তার আগে যাত্রীদের সুবিধার্থে চালু হচ্ছে ওয়াটার মেট্রো। পাশাপাশি ভোটের মুখে এই নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনাও চলছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 28, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:08 PM IST
পুজোর আগেই চালু ওয়াটার মেট্রো! এসে গেল আরামদায়ক বাতানুকূল কারও! সামান্য খরচে রাজার হালে যাতায়াত

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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