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তিস্তায় লাল সতর্কতা! দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে

Rain Updates in Jalpaiguri: তিস্তার দোমহনীতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয় বলে জলপাইগুড়ি সেচ দফতরের ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি। বৃষ্টি সমতলের জলপাইগুড়ি জেলাতেও রাতে অবিরাম বৃষ্টি।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:27 PM IST
তিস্তায় লাল সতর্কতা! দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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