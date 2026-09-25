/তিস্তায় লাল সতর্কতা! দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে

প্রদ্যুৎ দাস: তিস্তায় লাল সতর্কতা। উত্তরে বৃষ্টি। শুক্রবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। আজ সকাল ৬টায় কালীঝোরা ব্যারেজ থেকে ২৭৬৮ কিউমেক এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ২৩৭৫ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। তিস্তার মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার ও অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা এবং সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি।
অবিরাম বৃষ্টি
পাশাপাশি তিস্তার দোমহনীতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয় বলে জলপাইগুড়ি সেচ দফতরের ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি। বৃষ্টি সমতলের জলপাইগুড়ি জেলাতেও রাতে অবিরাম বৃষ্টি।
ছাড়া হচ্ছে জল
বৃষ্টির জেরে ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। ফুঁসছে তিস্তা। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টায় কালীঝোরা ব্যারেজ থেকে ২২৩৯ কিউমেক এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৭৪৯ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে।
আবহাওয়ার আপডেট
কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কয়েক পশলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। উইকেন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে আজ ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হবে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বীরভূমে পশ্চিম বর্ধমানে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলের অংশ ৪০ থেকে ৫০ কিমি গতিবেগের দমকা ঝেড়ো বাতাসের কমলা সতর্কতা। বাকি সব জেলার কিছু অংশে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।
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