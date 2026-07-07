ঘূর্ণিঝড়ের আগাম পূর্বাভাস কী আর পাওয়া যাবে না? মাঝসমুদ্র থেকে উধাও 'ওয়েভ রাইডার বয়া'! মিলছে না সিগন্যাল

নকিব উদ্দিন গাজী: সমুদ্রে ঘনীভূত ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রের বুকে ধেয়ে আসা ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস এবার দেবে কে? চিন্তায় আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। কারণ, সমুদ্রের বুকে ধেয়ে আসা ঝড়-বৃষ্টির আগাম পূর্বাভাস দিতে যে যন্ত্রটি দিনরাত এক করে কাজ করত, বঙ্গোপসাগর থেকে এবার সেই যন্ত্রটি-ই নিখোঁজ। মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার জন্য দীঘা উপকূল থেকে ৩০ কিলোমিটার গভীরে বসানো হয়েছিল অত্যাধুনিক ‘ওয়েভ রাইডার বয়া’। গত এক সপ্তাহ ধরে সেটি নিখোঁজ।
সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হন্যে হয়ে বয়াটি খুঁজতে এবার বকখালি, গঙ্গাসাগর ও কাকদ্বীপ উপকূলে এসে পৌঁছেছেন হায়দরাবাদের বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ দল। সামুদ্রিক আবহাওয়া ও ঢেউয়ের নিখুঁত তথ্য পেতে ২০২৩ সালে INCOIS, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই বয়াটি সমুদ্রে বসানো হয়েছিল। জলের নীচে কংক্রিটের বোল্ডারের সাথে লোহার তারের দড়ি দিয়ে বয়াটি বাঁধা ছিল। কিন্তু গত ২৯ জুন প্রবল জলোচ্ছ্বাসে কোনওভাবে সেই তারের দড়ি ছিঁড়ে যায়। এরপর থেকেই সিগন্যাল দেওয়া বন্ধ করে দেয় বয়াটি। তারপরই সমুদ্রে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন, সেটি আর নির্দিষ্ট জায়গায় নেই।
এই বয়াটিতে থাকা দামি সেন্সর ও যন্ত্রাংশের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেত। তাই বয়াটি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন INCOIS-এর বিজ্ঞানীরা। গত রবিবার থেকে তিনটি দলে ভাগ হয়ে বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক যন্ত্র নিয়ে বকখালি, গঙ্গাসাগর এবং কাকদ্বীপে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছেন। কিন্তু চরম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সমুদ্রে বেশি দূর যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।
গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ভরত কুমার জানিয়েছেন, "বয়াটি থেকে আমরা এখন কোনও সিগন্যাল পাচ্ছি না। যন্ত্রের মাধ্যমে অবস্থান জানার চেষ্টা করলেও কোনও তথ্য মিলছে না।" তাই বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছে ,সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে যদি কেউ এই ভাসমান গোলাকার বয়াটি দেখতে পান, তবে সেটি উদ্ধার করে অবিলম্বে যেন গবেষণাকেন্দ্র বা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
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