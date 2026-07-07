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ঘূর্ণিঝড়ের আগাম পূর্বাভাস কী আর পাওয়া যাবে না? মাঝসমুদ্র থেকে উধাও 'ওয়েভ রাইডার বয়া'! মিলছে না সিগন্যাল

Weather Update: জলের নীচে কংক্রিটের বোল্ডারের সাথে লোহার তারের দড়ি দিয়ে বয়াটি বাঁধা ছিল। এই বয়াটিতে থাকা দামি সেন্সর ও যন্ত্রাংশের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেত।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 07, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:30 PM IST
ঘূর্ণিঝড়ের আগাম পূর্বাভাস কী আর পাওয়া যাবে না? মাঝসমুদ্র থেকে উধাও 'ওয়েভ রাইডার বয়া'! মিলছে না সিগন্যাল
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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