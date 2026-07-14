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বদলে যাবে চেনা ছবি, সোলার প্যানেল-স্যানিটারি ন্যাপকিন মেশিন- মিড ডে মিল! সরকারি স্কুলে স্কুলে বিরাট পরিবর্তন

WB Adopts NEP & PM-SHRI: শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একাধিক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল, ওয়াটার পিউরিফায়ার এবং স্বাস্থ্যকর বাসনপত্রের ব্যবস্থা করা হবে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:41 PM IST
বদলে যাবে চেনা ছবি, সোলার প্যানেল-স্যানিটারি ন্যাপকিন মেশিন- মিড ডে মিল! সরকারি স্কুলে স্কুলে বিরাট পরিবর্তন
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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