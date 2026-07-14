/বদলে যাবে চেনা ছবি, সোলার প্যানেল-স্যানিটারি ন্যাপকিন মেশিন- মিড ডে মিল! সরকারি স্কুলে স্কুলে বিরাট পরিবর্তন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) এবং 'পিএম-শ্রী' (PM-SHRI) প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিল রাজ্য সরকার। গত সোমবার বিকাশ ভবনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনার পর এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই পদক্ষেপে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের পথ সহজ হল। একই সঙ্গে আটকে থাকা কেন্দ্রীয় আর্থিক অনুদান পাওয়ার পথও খুলে গেল।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগের রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের এই নীতি মানেনি। ফলে কোটি কোটি টাকার তহবিল আটকে ছিল। এবার সেই সমস্যার সমাধান। তাই চলতি আর্থিক বছরের জন্য প্রাপ্য সব অনুদানের টাকা আদায় করা সম্ভব হবে। সোমবারের এই পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং দিল্লির আট জন শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ১ জুলাই নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রীদের একটি বৈঠক হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে এই নীতি চালুর ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল।
রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বিগত তিন বছর ধরে যে সাড়ে ৮১ হাজার সরকারি স্কুল কোনো 'কম্পোজিট গ্রান্ট' পায়নি, সেগুলিকে অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এ ছাড়া মিড-ডে মিলের রান্নায় কাঠ বা ঘুটের বদলে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে স্কুলগুলিতে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল বসানো হবে। সেই সঙ্গে তীব্র গরম থেকে স্বস্তি দিতে অতিরিক্ত সিলিং ফ্যান লাগানো হবে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং বর্ধমানের চরম গরম এলাকাগুলিতে এই কাজ আগে করা হবে।
শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একাধিক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল, ওয়াটার পিউরিফায়ার এবং পরিষ্কার বাসনপত্রের ব্যবস্থা করা হবে। ছাত্রী ও সহ-শিক্ষামূলক (কো-এড) স্কুলগুলিতে বসানো হবে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন।
মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রেও বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। আগামী ১ আগস্ট থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ প্রতি খাবারে ৬.৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের স্কুলগুলিতে উন্নত মানের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে 'ইসকন' (ISKCON)-এর হাতে। সংস্থাটি এই খাবারে নিজস্ব ভর্তুকিও প্রদান করবে, যার ফলে খাবারের মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।
সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফেরানো এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব পুরোপুরি বন্ধ করতে পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রবীণ আমলা দুশ্যন্ত নারীওয়ালকে। তফসিলি জাতি, জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC) এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের আইনি সংরক্ষণ নীতি মেনে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এ ছাড়া আগের সরকারের ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি কাটাতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আটকে থাকা প্রায় ৬,০০০ প্রার্থীর ইন্টারভিউ এবং আরও ৬,০০০ শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করা সম্ভব হবে।
স্কুল পরিচালনায় অভিভাবকদের ভূমিকা আরও বাড়াতে পরবর্তী বিধানসভা অধিবেশনে নতুন বিল আনা হবে। এর মাধ্যমে অন্য ২১টি রাজ্যের মতো এই রাজ্যের স্কুল পরিচালন সমিতিগুলির (SMC) সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে সরাসরি অভিভাবকদের বসার সুযোগ তৈরি হবে। বেসরকারি স্কুলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সরকারি স্কুলগুলিকে আধুনিক ও উন্নতমানের করে তোলাই এই সমস্ত সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।
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