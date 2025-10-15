English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের মহারণের আগেই তৃণমূলের বড় 'জয়'! বেকায়দায় পড়ে 'ঢোঁক গিলছে' বিজেপি...

West Bengal Assembly Election 2026 TMC vs BJP: "কে বা কারা... আমি ঠিক জানি না । তৃণমূলেরই সব নাটক করে এটা করেছে। আসলে যারা... তাঁরা বিজেপি নন।" হুগলি জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় বদল?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 15, 2025, 12:16 PM IST
WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের মহারণের আগেই তৃণমূলের বড় 'জয়'! বেকায়দায় পড়ে 'ঢোঁক গিলছে' বিজেপি...

দিব্যেন্দু পাত্র: ছাব্বিশের মহারণের আগেই তৃণমূলের বড় 'জয়'! বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। শাসক থেকে বিরোধী, সবার পাখির চোখ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগেই জেলায় জেলায় এখন চলছে শক্তি বৃদ্ধির পালা। পায়ের তলার মাটি শক্ত করার পালা। ভোটবাক্সে কার জোর বেশি, সেই রণকৌশল তৈরির স্ট্র্যাটেজি। 

Add Zee News as a Preferred Source

ছাব্বিশের ভোটের আগেই এবার আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের হাত ধরে এবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করল ২৭টি পরিবার। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই আরামবাগ পুরসভা এলাকায় এভাবে বিজেপির লোকজনের তৃণমূলে যোগদান করার ঘটনায় রীতিমতো রাজনৈতিকভাবে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আরামবাগ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুজলপুর তৃণমূল কার্যালয়ে পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী ও উপ পুরপ্রধান মমতা মুখোপাধ্যায় ২৭ 'বিজেপি পরিবার'-এর হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন। এছাড়াও হাজির  ছিলেন  কাউন্সিলর অপরাজিতা রায়, হাসান আলী চৌধুরী, সোমা পন্ডিত, মিতা দে, সঞ্জয় ঘড়ুই সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। 

এই যোগদান প্রসঙ্গে পুর প্রধান সমীর ভান্ডারী বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে তাঁরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। আমাদের জনদরদী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ওনারা তৃণমূলে এলেন। দলের রীতিনীতি মেনে চলার অঙ্গীকারবদ্ধ হন। আমরাও তাদের সম্মানের সঙ্গেই রাখব।"

অন্যদিকে এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন,"কে বা কারা চলে গেলেন আমি ঠিক জানি না । আমার মনে হয় যারা গেছেন তাঁরা বিজেপি করতেন না। তৃণমূলেরই সব নাটক করে এটা করেছে। যারা প্রকৃত বিজেপি করেন, তাঁরা কেউই কোনও দিনই বিজেপির আদর্শচ্যুত হন না। আসলে যারা গেছেন বলে ওনারা দাবি করছেন তাঁরা বিজেপি নন।"

আরও পড়ুন, Durgapur Incident: 'চিৎকার করলে আরও পুরুষ ডাকব, তারাও করবে, আমাদের করতে দাও!' দুর্গাপুর কাণ্ডে ভয়ংকর '১৮০° মোড়'...

আরও পড়ুন, Mamata Banerjee: 'চৈতন্যদেবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়...'

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
WB Assembly Election 2026West Bengal Assembly Election 2026TMC vs BJPBJPtrinamool congressTMC
পরবর্তী
খবর

Durgapur Incident: 'চিৎকার করলে আরও পুরুষ ডাকব, তারাও করবে, আমাদের করতে দাও!' দুর্গাপুর কাণ্ডে ভয়ংকর '১৮০° মোড়'...
.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: 'শওকত মোল্লা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল...', বিস্ফোরক নওশাদের ভ...