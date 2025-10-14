English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WB Assembly Election 2026: 'শওকত মোল্লা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল...', বিস্ফোরক নওশাদের ভয়ংকর ভাঙড়-চ্যালেঞ্জ...

Naushad Siddiqui Bhangar challenge to Shaukat Mulla in West Bengal Assembly Election 2026: “এক সময় আরাবুল ইসলাম, কাইজার আহমেদরাও আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। আজ তারা... এবার শওকত মোল্লাও..." হুংকার নওশাদের। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 14, 2025, 01:45 PM IST
WB Assembly Election 2026: 'শওকত মোল্লা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল...', বিস্ফোরক নওশাদের ভয়ংকর ভাঙড়-চ্যালেঞ্জ...

প্রসেনজিৎ সর্দার: ভাঙড়ে রাজনৈতিক তাপমাত্রা অনেকটাই গরম! "শওকত মোল্লা একজন নটোরিয়াস ক্রিমিনাল!' বিস্ফোরক মন্তব্য নওশাদ সিদ্দিকীর। হুংকার দিলেন, "একসময় আরাবুল ইসলাম, কাইজার আহমেদ রাও আমাকে  চ্যালেঞ্জ করেছিল। আজ তাঁরা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছেন। শওকত মোল্লাও  সেরকমই ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে।" 

বিধানসভা নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে ভাঙড়ে। ভাঙড়ের কাঠালিয়া এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। সেই কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। নওশাদ বলেন, “ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা একজন নটোরিয়াস ক্রিমিনাল ও চুনোপুঁটি নেতা। ওর চ্যালেঞ্জকে আমি পাত্তা দিই না। আমার লড়াই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে।” তিনি আরও বলেন, “এক সময় আরাবুল ইসলাম, কাইজার আহমেদরাও আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। আজ তারা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। শওকত মোল্লাও সেরকমই ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে।”

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ভাঙড়ে একাধিক সভা থেকে নওশাদ সিদ্দিকীকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি দাবি করেন, “ভোটের আগে ভাঙড়ে ১০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ হবে। যদি নওশাদ এক কোটি টাকার উন্নয়নও করতে পারে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।” এছাড়াও তিনি ঘোষণা করেন, “২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়কে জিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে উপহার দেব।”

বলাই বাহুল্য যে ভোটমুখী বাংলায় তৃণমূল ও আইএসএফের এই মন্তব্য- পাল্টা মন্তব্যে উত্তপ্ত হচ্ছে ভাঙড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। বছর ঘুরলেই বেজে যাবে ভোটের দামামা। তাই দুই পক্ষের এই তিক্ততা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

