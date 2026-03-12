English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal Assembly Election 2026: জেলায় জেলায় জরুরি নির্দেশ কমিশনের; বিধানসভা নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি

West Bengal Assembly Election 2026 Big Update: নির্দেশ চলে এল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে জরুরি নির্দেশ গেল রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে। কিন্তু ২৯৪টি সিটে ভোটগ্রহণ কবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 12, 2026, 02:40 PM IST
কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ।

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: নির্দেশ চলে এল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (EC) দফতর থেকে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন (West Bengal State Election Commission) থেকে এই জরুরি নির্দেশ গেল রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে। যুদ্ধ-সংকটের মধ্যেই এসে গেল ভোট-সংবাদ। সকলেই জানতে চাইছে, কবে বাংলায় ভোট (West Bengal Assembly elections), ক'দফায় ভোট। জানা গিয়েছে, অন্তত দু'দফায় ভোট হতে পারে রাজ্যে (Assembly elections may be held in two phases)। এমনই খবর নির্বাচন কমিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকের (senior official of the Election Commission) সূত্রে।

ভোট-নির্দেশিকা

নির্দেশ এল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে। সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী একটুও খামতি রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন, এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। কী কী নির্দেশ?

নির্দেশিকা সারণী:

১) চলতি সপ্তাহেই সব বুথকে তৈরি করে ফেলতে হবে

২) পানীয় জল, দরজা, জানলা, বিদ্যুৎ-সহ বয়স্কদের জন্য ঢোকা ও বেরোনোর জায়গা ঠিক করতে হবে

৩) বুথের ভিতরে ক্যামেরা লাগানোর জায়গা ঠিক করতে হবে

৪) যে গাড়িগুলি ভোটের দিন টহলদারির কাজে ব্যবহার করা হবে, সেই গাড়ির মাথায় এখুনি ক্যামেরা লাগিয়ে টেস্ট করে রাখতে হবে

৫) যেসব বুথে ১২০০-র বেশি ভোটার আছেন, সেটিকে দুই ভাগে ভাগ করে অক্সিলিয়ারি বুথের চিহ্নিতকরণ করতে হবে। সাপ্লিমেন্টিয়ারি তালিকা প্রকাশ করা হলে তা এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে

৬) কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে

এই সব নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী একটুও খামতি রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন, এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে।

ভোট-কথা

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন সম্ভবত ২ দফায় হবে। তেমনই ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকের। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন সম্ভবত দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। মূলত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করেই ভোটগ্রহণের দফা কমানোর কথা ভাবা হচ্ছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠক এবং রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ও দফার বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে।

নির্বাচন কমিশন এবং 

সম্প্রতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতা সফরে আসে। সেখানে তারা রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত বৈঠক করে। বৈঠকে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি-- বিশেষত বিজেপি, সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস-- কমিশনের কাছে এক বা সর্বাধিক দুই দফায় নির্বাচন করার জোরালো দাবি জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিরোধীদের মতে, বেশি দফায় ভোট হলে দুষ্কৃতীদের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে কম দফায় ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ভোট-উদ্বেগ

অতীতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে হিংসার ঘটনা কমিশনের কাছে উদ্বেগের বড় কারণ। এই কারণে এবার নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যাতে ভোটারদের মনে নিরাপত্তা বোধ তৈরি করা যায়। প্রসঙ্গত, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও কমিশনকে আশ্বস্ত করেছেন, ভোটের আগে ও পরে রাজ্যে কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে।

