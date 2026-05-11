West Bengal Cabinet Portfolio Distribution: শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় কে পেলেন কোন দফতর? পঞ্চায়েত পেলেন দিলীপ, নিশীথ ও অগ্নিমিত্রার কাঁধে বড় দায়িত্ব

  West Bengal Cabinet Portfolio Distribution: শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় কে পেলেন কোন দফতর? পঞ্চায়েত পেলেন দিলীপ, নিশীথ ও অগ্নিমিত্রার কাঁধে বড় দায়িত্ব

Dilip Ghosh-Agnimitra Paul: রাজ্য মন্ত্রিসভার তালিকা প্রকাশ। বড় চমক দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রাদের নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান মুখ্যমন্ত্রীরশুভেন্দু অধিকারীর নতুন মন্ত্রিসভায় কার কাঁধে কোন দায়িত্ব?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 11, 2026, 08:12 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্য সরকারে কার হাতে কোন দফতর, তা নিয়ে দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটল। সোমবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি বণ্টন করা হল। এই তালিকায় সবথেকে বড় চমক হিসেবে উঠে এসেছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁকে দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর।

কারা পেলেন কোন দফতর?

দলের প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষকে রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে প্রভাবশালী একটি দফতর দেওয়া হয়েছে। তিনি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগ ও কৃষি বিপণন দফতরের দায়িত্বও সামলাবেন। গ্রাম বাংলার মানুষের সাথে সরাসরি জনসংযোগ রাখার লক্ষ্যেই দিলীপ ঘোষকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। 

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের তরুণ ও দাপুটে নেতা নিশীথ প্রামানিককে দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রক। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতেই তাঁর ওপর ভরসা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। 

রাজ্য মন্ত্রিসভার একমাত্র মহিলা মুখ হিসেবে অগ্নিমিত্রা পালকে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি হয়েছেন নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী। এছাড়াও পাচ্ছেন পুরোন্নয়ন দফতর। 

অশোক কীর্তনীয়া পেলেন খাদ্য ও সরবরাহ, সমবায় দফতর। উপজাতি উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রী হলেন ক্ষুদিরাম টুডু। 

দফতর বণ্টনের পরই প্রশাসনিক কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, নবনির্বাচিত মন্ত্রীদের কাজের প্রাথমিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে আগামী এক মাস পরেই পুনরায় ক্যাবিনেট মিটিং ডাকা হয়েছে।

