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প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা! রাজ্যে নতুন প্রকল্পের বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কারা পাবেন এই সুবিধা?

CM Suvendu Adhikari: জরুরি অবস্থার সময়ে জেলখাটা ৩২৫ জন প্রতিবাদীকে মাসে ১০,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই দিনে ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’-এর বার্ষিকীতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান তিনি। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 10, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:38 AM IST
প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা! রাজ্যে নতুন প্রকল্পের বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কারা পাবেন এই সুবিধা?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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