/প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা! রাজ্যে নতুন প্রকল্পের বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কারা পাবেন এই সুবিধা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। প্রত্যেক মাসে মিলবে ১০ হাজার টাকা। গত রবিবার রাজ্য সচিবালয়ে আয়োজিত একটি বিশেষ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করেন। কারা পাবেন এই ভাতা? এদিন মুখ্যমন্ত্রী কর্মসূচিতে 'পশ্চিমবঙ্গ গণতন্ত্র সেনানী সম্মান'-এর কথা তুলে ধরেন। তিনি স্পষ্ট জানান, বহু কষ্ট সহ্য করে দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় যাঁরা লড়াই করেছিলেন, তাঁদের বলিদানের আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই এই নতুন রাজ্য সরকার গড়ে উঠেছে। তাই ইর্মাজেন্সি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষায় জেলখাটা ৩২৫ জন প্রতিবাদীকে মাসে ১০,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
এই সম্মান পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৩২৫ জন সংগ্রামীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশে ১৯৭৫ সালে ইর্মাজেন্সি অবস্থা জারির দিনটিকে (২৫ জুন) কেন্দ্রীয় সরকার 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। ইতোমধ্যেই বিজেপির একাধিক রাজ্য সরকার জরুরি অবস্থার প্রতিবাদীদের সম্মানিত করার পাশাপাশি পেনশন চালু করেছে। চলতি বছর বিধানসভা নির্বাচনে জিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের জন্য সরকার গড়েছে বিজেপি। নতুন সরকার আসার তিন মাসের মধ্যে একাধিক নতুন প্রকল্প শুরু করেছে নতুন সরকার।
অন্য়দিকে, এই একই দিনে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর ৮৪তম বার্ষিকীতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক 'কারেনগে ইয়ে মারেনগে' (করব অথবা মরব) ডাক স্মরণ করে তিনি লেখেন, হাজার হাজার ভারতবাসীর আত্মত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের স্বাধীন ভারত। ঐতিহাসিক ৯ অগাস্টের এই বিশেষ দিনে সমস্ত বীর বিপ্লবীদের প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান। পুরো দিনটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধার পাশাপাশি জরুরি অবস্থার বন্দিদের জন্য এই আর্থিক ভাতার ঘোষণা একটি বড় পদক্ষেপ।
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