English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের প্রথম দফাতেই ৫ মৃত্যু বাংলায়, লাইনে দাঁড়িয়েই মৃত ভোটাররা

5 voters Die During West Bengal Assembly Elections 2026: গণতন্ত্রের উৎসবে শোকের মেঘ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ৫ জন সাধারণ মানুষ। সিউড়িতে পথে মৃত্যু প্রৌঢ়ার, কেশপুরে ভোট দিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বৃদ্ধা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক না কি তীব্র গরম— এই মৃত্যুর মিছিলের দায় কার?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 23, 2026, 07:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আবহে এক বিষাদময় বৃহস্পতিবারের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের একাধিক জেলায় ভোট দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন মোট পাঁচজন ভোটার। একদিকে তীব্র দহন ও হৃদরোগের প্রকোপ, অন্যদিকে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর চরম অমানবিক আচরণের অভিযোগ— সব মিলিয়ে গণতন্ত্রের উৎসব পরিণত হলো হাহাকারে। 

বাঁকুড়ার জয়পুর
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর বিধানসভার জয়পুর ব্লকের ১৫১ নম্বর বুথে। কাশিচটা গ্রামের বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ প্রায় চার কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে এসেছিলেন। প্রথমবার ভোটার কার্ড আনতে ভুলে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে চরম বকাবকি করে বলে অভিযোগ। দ্বিতীয়বার কার্ড নিয়ে আসার পর ফের তাঁকে ধমক দেওয়া হলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য বাহিনীর কাছে গাড়ি চাইলে জওয়ানরা সরাসরি শর্ত দেয়— "বিজেপিকে ভোট দিলে তবেই গাড়ি মিলবে"। চিকিৎসার অভাবে শেষ পর্যন্ত ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। 

কেশপুরে বিতর্ক
সবচেয়ে বিতর্কিত এবং মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কেশপুরের সিমাগেরিয়ায়। সরিষাখোলা অঞ্চলের ২২৫ নম্বর দীঘা বুথে ভোট দিতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা ইসরাতন বিবি। ভোট দেওয়ার ঠিক পরেই বুথের ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারের ও তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহার দাবি, ইসরাতন বিবির স্বামী ও পরিবারের বেশ কয়েকজনের নাম ভোটার তালিকা থেকে রহস্যজনকভাবে ডিলিট বা বাদ হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে গত কয়েকদিন চরম দুশ্চিন্তায় ছিলেন বৃদ্ধা। এদিন স্বামীর সঙ্গে বুথে এলেও স্বামীর ভোট ছিল না বলে তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিউলি সাহার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি এবং ভোটার তালিকা নিয়ে ‘এসআইআর’ (SIR) আতঙ্কের কারণেই এই প্রাণহানি। তিনি মৃতার বাড়িতে গিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন।

বীরভূমের সিউড়ি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙ্গালপাড়ার বাসিন্দা অসীম রায় (৬৪) এদিন ভোট দিতে যাচ্ছিলেন। বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটেই বুথের দিকে রওনা হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বুথে পৌঁছানোর আগেই মাঝপথে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, পথেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরেও এক ভোটারের মৃত্যু হয়েছে। ২৩৪ নম্বর বুথ বামনবার জুনিয়র হাই স্কুলে ভোট দিতে গিয়েছিলেন ৫৮ বছর বয়সী নৃপেন্দ্র দাস। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আচমকাই লুটিয়ে পড়েন তিনি। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, অত্যাধিক গরমে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মালদহের মালতিপুরেও একই অবস্থা। বেলা ১১টা নাগাদ ভোট দিতে গিয়ে বুথের মধ্যেই মাথা ঘুরে পড়ে যান প্রমিলা বাগদি। হৃদরোগে আক্রান্ত ওই মহিলাকে উদ্ধার করে বাড়িতে আনা হলে তাঁর মৃত্যু হয়। 

তীব্র গরমে বুথগুলিতে পানীয় জল বা যথাযথ ছাউনির অভাব নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাধারণ ভোটাররা। নির্বাচন কমিশন প্রতিটি মৃত্যুর রিপোর্ট তলব করেছে ঠিকই, কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ এবং সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

