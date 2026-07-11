/অপরাধীদের জন্য কড়া দাওয়াই! জামিন অযোগ্য ধারায় ১২ মাসের জেল, এলাকা ছাড়ার নির্দেশ, কড়া আইন

পিয়ালি মিত্র: পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে এক বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সোমবার থেকেই রাজ্যে কার্যকর হতে চলেছে বহুল চর্চিত ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট, ২০২৬’, যা সাধারণ মানুষের কাছে ‘গুন্ডা দমন আইন’ নামে পরিচিত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই এই আইন কার্যকরের ঘোষণা করেছেন।
কাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে?
যাঁরা বারবার অপরাধমূলক কাজে জড়ান অর্থাৎ ‘অভ্যাসগত সমাজবিরোধী’ হিসেবে চিহ্নিত, তাঁদের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চার্জশিটভুক্ত ব্যক্তিরা এই আইনের আওতায় আসবেন- সংগঠিত অপরাধ এবং অবৈধ খনন। বেআইনি অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং মাদক পাচার। অনৈতিক মানব পাচার। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ১১১ ও ১১২ ধারার অধীনে অপরাধ।
প্রশাসনের হাতে থাকছে ব্যাপক ক্ষমতা
জনশৃঙ্খলার স্বার্থে রাজ্য সরকার, জেলা শাসক বা পুলিস কমিশনাররা কোনো সমাজবিরোধী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত প্রতিরোধমূলকভাবে আটকে রাখতে পারবেন। কোনো অভ্যাসগত অপরাধীকে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য বহিষ্কার বা এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে পুলিস বা প্রশাসনিক আধিকারিকরা যেকোনো জায়গায় তল্লাশি চালাতে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। এই আইনের অধীনে সমস্ত অপরাধ ‘কগনিজেবল’ এবং ‘নন-বেলেবল’ হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, পুলিস ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারবে এবং সহজে জামিন মিলবে না।
অভিযুক্তের আইনি অধিকার ও অ্যাডভাইজরি বোর্ড
আইনে প্রশাসনের হাতে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হলেও, ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে আটক ব্যক্তির কিছু অধিকারও সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। আটকের কারণ ৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। সংশোধনাগারে থাকাকালীন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার এবং রাজ্য সরকার বা অ্যাডভাইজরি বোর্ডের কাছে আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে।
হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ‘অ্যাডভাইজরি বোর্ড’ গঠিত হবে। এই বোর্ড প্রতিটি আটকাদেশ খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটকে রাখার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কি না। রাজ্য সরকারের দাবি, এই আইনের মূল লক্ষ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর সাজা দেওয়া নয়, বরং সম্ভাব্য বড় অপরাধ এবং জনশৃঙ্খলার অবনতি আগেভাগেই রুখে দেওয়া। ওয়ান্টেড অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের দমনে এই আইন রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)