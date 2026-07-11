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অপরাধীদের জন্য কড়া দাওয়াই! জামিন অযোগ্য ধারায় ১২ মাসের জেল, এলাকা ছাড়ার নির্দেশ, কড়া আইন

West Bengal Gunda Act: প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এটি কোনও শাস্তিমূলক আইন নয়। বরং অপরাধ ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করা এবং সংগঠিত অপরাধচক্রের কোমর ভেঙে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখাই এই নতুন আইনের মূল উদ্দেশ্য।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 11, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:29 AM IST
অপরাধীদের জন্য কড়া দাওয়াই! জামিন অযোগ্য ধারায় ১২ মাসের জেল, এলাকা ছাড়ার নির্দেশ, কড়া আইন
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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