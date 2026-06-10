/WB Govt Employee June Salary: রাজ্য সরকারী কর্মী ও পেনশনভোগীরা জুন মাসের বেতন কবে পাবেন? বিরাট ঘোষণা এল সরকারের থেকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক এবং পেনশনভোগীদের জুন মাসের বেতনের দিনক্ষণ জানা গেছে। অর্থ দপ্তরের পুরনো নিয়ম মেনে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আসার নির্দিষ্ট তারিখগুলো ঠিক করা হয়েছে।
আপনি যদি সরকারি কর্মী বা পেনশনার হন, তবে এই তারিখগুলো জানা থাকলে মাসিক বাজেট সামলাতে সুবিধা হবে। অর্থ দপ্তরের ২৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখের মেমোরেন্ডাম নম্বর 6454-F(Y) অনুযায়ী ই-প্রদান (e-pradan) ব্যবস্থার মাধ্যমে এই বেতন প্রদান করা হবে।
কোন বিভাগে কবে মিলবে বেতন?
রাজ্যের ট্রেজারি বা কলকাতা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস (PAO)-এর অধীনে কর্মরত নিয়মিত সরকারি কর্মীরা সাধারণত মাসের শেষ কর্মদিবসের আগের দিন বেতন পেয়ে থাকেন। এই নিয়ম মেনে জুন মাসের বেতন দেওয়া হবে ২৯ জুন ২০২৬ (সোমবার)।
অন্যদিকে, গ্রান্ট-ইন-এইড ভুক্ত প্রতিষ্ঠান যেমন—সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ, পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি এবং লাইব্রেরির কর্মীদের বেতন দেওয়া হয় মাসের শেষ কর্মদিবসে। তাই এই শ্রেণির কর্মীরা আগামী ৩০ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) তাঁদের বেতন হাতে পাবেন।
পেনশন এবং সাম্মানিক প্রদানের দিন
পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে মাসের শেষ নয়, বরং পরের মাসের প্রথম দিনেই পেনশন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করার নিয়ম রয়েছে। সেই অনুযায়ী জুন মাসের পেনশনের টাকা আগামী ১ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) সরাসরি চলে যাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।
একইভাবে, যারা সাম্মানিক (Honorarium), স্টাইপেন্ড বা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন, তাঁদের জুন মাসের প্রাপ্য অর্থও ১ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) দেওয়া হবে।
জুন ২০২৬ বেতন ও পেনশন প্রদানের সম্পূর্ণ তালিকা
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বিভাগ প্রদানের তারিখ সপ্তাহের দিন
নিয়মিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ২৯ জুন ২০২৬ সোমবার
গ্রান্ট-ইন-এইড ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ৩০ জুন ২০২৬ মঙ্গলবার
অবসরপ্রাপ্ত পেনশনার ১ জুলাই ২০২৬ বুধবার
মজুরি, সাম্মানিক ও স্টাইপেন্ড প্রাপক ১ জুলাই ২০২৬ বুধবার
এই সিদ্ধান্তের প্রভাব
বেতনের দিনক্ষণ পরিষ্কার থাকায় লক্ষাধিক কর্মচারীর মাসের শেষভাগে সংসারের খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেকটা কমবে। মাসের শেষ দুই দিন এবং পরবর্তী মাসের শুরুর দিনেই টাকা পাওয়া গেলে ইএমআই বা অন্যান্য বিল সময়মতো মেটানো সম্ভব হবে। পেনশনারদের ক্ষেত্রে ১ জুলাই টাকা জমা পড়লে জরুরি ওষুধপত্র কেনা বা দৈনন্দিন খরচের সুবিধা হবে।
ডিডিওদের জন্য জরুরি পরামর্শ
অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, বেতন দেওয়ার অন্তত ৫টি কর্মদিবস আগে ডিডিওদের (DDO) ট্রেজারিতে বিল পেশ করতে হয়। জুন মাসে ২৬ জুন (শুক্রবার) মহরমের ছুটি, ২৭ ও ২৮ জুন চতুর্থ শনিবার ও রবিবার হওয়ায় অফিস বন্ধ থাকবে। তাই বেতন প্রক্রিয়া ঠিক রাখতে ডিডিওদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
নিয়মিত কর্মীদের ২৯ জুনের বেতন নিশ্চিত করতে ডিডিওদের ২২ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রেজারি বা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে বিল জমা দিয়ে ফেলতে হবে। এর মধ্যে বিল জমা না দিলে ই-প্রদান সার্ভারে চাপ বাড়বে এবং বেতন পেতে দেরি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।
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