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WB Govt Employee June Salary: রাজ্য সরকারী কর্মী ও পেনশনভোগীরা জুন মাসের বেতন কবে পাবেন? বিরাট ঘোষণা এল সরকারের থেকে

West Bengal Govt Employee: রাজ্যের ট্রেজারি বা কলকাতা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস (PAO)-এর অধীনে কর্মরত নিয়মিত সরকারি কর্মীরা সাধারণত মাসের শেষ কর্মদিবসের আগের দিন বেতন পেয়ে থাকেন। এই নিয়ম মেনে জুন মাসের বেতন দেওয়া হবে ২৯ জুন ২০২৬ (সোমবার)।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 10, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:10 PM IST
WB Govt Employee June Salary: রাজ্য সরকারী কর্মী ও পেনশনভোগীরা জুন মাসের বেতন কবে পাবেন? বিরাট ঘোষণা এল সরকারের থেকে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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