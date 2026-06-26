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বড় খবর: থাকছে না কোনও ছুটি, সরকারি কর্মীদের এবার শনি-রবিতেও আসতে হবে অফিস-- নির্দেশিকা নবান্নের

West Bengal Government Employee: ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন ছুটির দিনেও নিয়মিত সরকারি কাজ সারছেন, তখন প্রশাসনিক কাজ আরও মসৃণ ও গতিশীল করতে তাঁদের উপযুক্ত সহায়তার প্রয়োজন পড়ে। শীর্ষ আমলাদের কাজে সবরকম প্রশাসনিক সহযোগিতা জোগাতেই পিছনের সারির সাধারণ কর্মীদেরও এবার থেকে ছুটির দিনে অফিসে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 26, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:05 PM IST
বড় খবর: থাকছে না কোনও ছুটি, সরকারি কর্মীদের এবার শনি-রবিতেও আসতে হবে অফিস-- নির্দেশিকা নবান্নের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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