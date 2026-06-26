/বড় খবর: থাকছে না কোনও ছুটি, সরকারি কর্মীদের এবার শনি-রবিতেও আসতে হবে অফিস-- নির্দেশিকা নবান্নের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ছুটির আনন্দের মাঝেই এবার নবান্নের থেকে এল বড় চমক। এবার থেকে শনিবার, রবিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও অফিসে যেতে হবে কর্মীদের। প্রশাসনিক কাজের গতি বজায় রাখতে এবং পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই থমকে না যায়, সেই লক্ষ্যেই এই নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার (P&AR) দফতর।
বৃহস্পতিবার দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সবুজ সংকেত মেলার পর বিশেষ সচিবের তরফে এই অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা সামনে আসতেই এখন জোর আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্যের সরকারি মহলে।
কেন এই আচমকা সিদ্ধান্ত?
নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ শীর্ষ আধিকারিক ও আমলারা প্রায়শই জরুরি কাজের তাগিদে শনি, রবি বা অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনগুলিতেও দফতরে এসে কাজ করেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন ছুটির দিনেও নিয়মিত সরকারি কাজ সারছেন, তখন প্রশাসনিক কাজ আরও মসৃণ ও গতিশীল করতে তাঁদের উপযুক্ত সহায়তার প্রয়োজন পড়ে। শীর্ষ আমলাদের কাজে সবরকম প্রশাসনিক সহযোগিতা জোগাতেই পিছনের সারির সাধারণ কর্মীদেরও এবার থেকে ছুটির দিনে অফিসে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কী ভাবে কাজ করবে এই নতুন ব্যবস্থা?
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ছুটির দিনে সমস্ত কর্মীকে একসঙ্গে আসতে হবে না। কাজের চাকা সচল রাখতে চালু হচ্ছে বিশেষ ‘রোস্টার’ বা পালা করে কাজ করার পদ্ধতি।
রোস্টার পদ্ধতি: কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের প্রতিটি সেল বা শাখাকে আগাম একটি তালিকা বা রোস্টার তৈরি করতে হবে।
ন্যূনতম কর্মী সংখ্যা: এই রোস্টার অনুযায়ী, সপ্তাহের শেষ দিন (শনি ও রবিবার) এবং অন্যান্য ছুটির দিনগুলিতে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
লক্ষ্য একটাই, সরকারি কাজে যাতে কোনও রকম ফাঁক বা ব্যাঘাত না ঘটে এবং জনস্বার্থে প্রশাসনিক চাকা যেন সবসময় সচল থাকে।
ভবিষ্যতে বাড়তে পারে পরিধি?
বর্তমানে এই নির্দেশিকাটি শুধুমাত্র কর্মীবর্গ দফতরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করা হয়েছে। তবে নবান্নের অন্দরের খবর, যেহেতু এই বিশেষ দফতরের অধীনেই রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক (DM), মহকুমাশাসক (SDO) এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) দফতরগুলি পরিচালিত হয়, তাই আগামী দিনে এই নির্দেশিকার পরিধি আরও বাড়তে পারে। খুব শীঘ্রই হয়তো নীচের স্তরের ব্লক বা মহকুমা স্তরের অফিসগুলিতেও ছুটির দিনে পালা করে হাজিরা দেওয়ার একই রকম নির্দেশ জারি হতে চলেছে।
রাজ্যের নতুন কর্মসংস্কৃতি
আশ্চর্যের বিষয় হলো, একদিকে যখন প্রশাসনের অন্দরে ছুটির দিনেও কাজ করার এই নতুন নিয়ম নিয়ে শোরগোল চলছে, ঠিক তখনই অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে পরপর দুটি বিশেষ ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৩শে জুন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ৬ই জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্যে পূর্ণদিবস ছুটি থাকবে। এর পাশাপাশি আগামী ১লা জুলাই ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে (চিকিৎসক দিবস) দুপুর ২টোর পর মিলবে অর্ধদিবস ছুটি।
তবে এই জোড়া ছুটির আনন্দের মাঝেই নবান্নের এই নতুন কর্মসংস্কৃতির কড়া বার্তা সরকারি কর্মীদের ছুটির মেজাজে কিছুটা হলেও ধাক্কা দিয়েছে। এখন দেখার, আগামী দিনে এই রোস্টার ব্যবস্থা নিচু স্তরের সরকারি অফিসগুলিতে কতটা কড়াকড়িভাবে কার্যকর করা হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)