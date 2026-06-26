/রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর: জুলাইতে জোড়া ছুটির উপহার, সপ্তাহান্তেও টানা ছুটি-- রইল তালিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তাহভর হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটা ছুটির জন্য চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকেন চাকুরিজীবী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা। জুনের একঘেঁয়েমি কাটিয়ে জুলাই মাস পড়তেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য এল এক বিরাট খুশির খবর। আগামী মাসের শুরুতেই জোড়া ছুটির ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি নবান্নের অর্থ দফতরের অডিট শাখা থেকে দুটি অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ছুটির কথা জানানো হয়েছে। এর ফলে উপরি পাওনা পেলেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা। স্বাভাবিকভাবেই কর্মচারী মহলে আনন্দের হাওয়া।
জুলাই মাসের বিশেষ নতুন ছুটির তালিকা:
১. ১লা জুলাই (বুধবার) – ‘ডক্টরস ডে’ উপলক্ষে অর্ধ-দিবস ছুটি
অর্থ দপ্তরের ২৪শে জুন, ২০২৬-এর নির্দেশিকা (মেমোরেন্ডাম নম্বর: 2291-F(P2)) অনুযায়ী, আগামী ১লা জুলাই, ২০২৬ (বুধবার) রাজ্য জুড়ে অর্ধ-দিবস বা হাফ-ডে ছুটি থাকবে।
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর এই দিনটি ‘ডক্টরস ডে’ বা ‘চিকিৎসক দিবস’ হিসেবে পালিত হয়।
কারা ছুটি পাবেন: ওই দিন দুপুর ২টোর পর থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুর ও স্থানীয় সংস্থা, কর্পোরেশন এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সমস্ত অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
ব্যতিক্রম: তবে সমস্ত জায়গায় এই নিয়ম খাটবে না। ‘অফিস অফ দ্য রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্স’ এবং ‘কালেক্টর অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ’ অফিসগুলিকে এই দিন পূর্ণদিবস কাজ করতে হবে।
২. ৬ই জুলাই (সোমবার) – ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে পূর্ণ দিবস ছুটি
জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের শেষেই রয়েছে আরও একটি বড় উপহার। আগামী ৬ই জুলাই, ২০২৬ (সোমবার) গোটা রাজ্যজুড়ে পূর্ণ দিবস সাধারণ ছুটি (Public Holiday) ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের ২৩শে জুন, ২০২৬-এর বিজ্ঞপ্তি (নম্বর: 2268-F(P2)) মারফত এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বাঙালি মনন ও পশ্চিমবঙ্গ গঠনে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, সেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য সরকার এই বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করেছে। নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ২৫ নম্বর ধারার ক্ষমতা বলে রাজ্যপাল এই দিনটিকে রাজ্যব্যাপী সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন।
সোমবার পূর্ণদিবস ছুটি থাকায় রবিবারের ছুটির সাথে মিলিয়ে সরকারি কর্মচারীরা টানা একটা ছোটখাটো উইকএন্ড কাটানোর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন।
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি
চলতি বছরের রাজ্য বাজেটেই এই ছুটির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে শুধু ছুটিই নয়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এবার একগুচ্ছ বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দপ্তর। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী টানা ১৫ দিন রাজ্যের সমস্ত স্কুলে পালিত হবে ‘ডঃ শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ’।
এই সময়ে পড়ুয়াদের সামনে তাঁর জীবন, রাজনৈতিক ভাবনা এবং পশ্চিমবঙ্গ তৈরিতে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হবে। এই ১৫ দিন ধরে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং পোস্টার তৈরির মতো নানাবিধ আয়োজন করা হয়েছে।
ডিএ বৃদ্ধির পর ছুটির ঘোষণায় জোড়া আনন্দ
উল্লেখ্য, রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিলেন। আগে কর্মীরা ১৮ শতাংশ ডিএ পেতেন, যা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে মোট ৩৮ শতাংশে। ডিএ বৃদ্ধির পর জুলাই মাসের শুরুতেই এই বাড়তি জোড়া ছুটির তালিকা মেলায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মুখে এখন চওড়া হাসি।
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