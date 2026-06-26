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রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর: জুলাইতে জোড়া ছুটির উপহার, সপ্তাহান্তেও টানা ছুটি-- রইল তালিকা

West Bengal Government Employee Holidays: আগামী মাসের শুরুতেই জোড়া ছুটির ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি নবান্নের অর্থ দফতরের অডিট শাখা থেকে দুটি অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ছুটির কথা জানানো হয়েছে। এর ফলে উপরি পাওনা পেলেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা। স্বাভাবিকভাবেই কর্মচারী মহলে আনন্দের হাওয়া।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 26, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:49 PM IST
রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর: জুলাইতে জোড়া ছুটির উপহার, সপ্তাহান্তেও টানা ছুটি-- রইল তালিকা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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