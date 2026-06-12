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WB Health Department: ১০২৫ চিকিৎসকের প্রমোশনে কোপ, প্যানেল বাতিল- কেন? দায়িত্ব নিয়েই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কড়া সিদ্ধান্ত

WB Health department: আগের প্যানেলে দুর্নীতির গন্ধ পেয়েছেন, স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা। যেকারণে গত মার্চ মাসে হওয়া প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের পদোন্নতির ইন্টারভিউ নিয়োগের প্যানেল বাতিল। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী,পদোন্নতির জন্য অনলাইনে আবেদন শুরু হবে আগামী ১৫ জুন থেকে। ৩০ জুন পর্যন্ত আবেদন জমা দেওয়া যাবে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:07 AM IST
WB Health Department: ১০২৫ চিকিৎসকের প্রমোশনে কোপ, প্যানেল বাতিল- কেন? দায়িত্ব নিয়েই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কড়া সিদ্ধান্ত

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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