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ইচ্ছামতো রক্ত-প্লাজমা বিক্রি আর নয়! 'অ্যাকশন মোডে' স্বাস্থ্য ভবন, জারি নতুন গাইডলাইন

WB Blood Bank Guidelines: অনুমতি ছাড়া বিপুল পরিমাণ রক্ত ও প্লাজমা বিক্রিতে কড়াকড়ি করল স্বাস্থ্য দফতর। এখন থেকে বাল্ক ট্রান্সফারের জন্য অন্তত ৭ দিন আগে রাজ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলকে জানাতে হবে। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রক্ত পাঠাতে লিখিত অনুমতি নিতে হবে NBTC-র থেকে। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:54 PM IST
ইচ্ছামতো রক্ত-প্লাজমা বিক্রি আর নয়! 'অ্যাকশন মোডে' স্বাস্থ্য ভবন, জারি নতুন গাইডলাইন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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