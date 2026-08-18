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দুটোর বেশি সন্তান নয়! বিনামূল্যে গর্ভনিরোধক দেওয়ার ঘোষণা রাজ্য সরকারের

Health Minister Sharadwat Mukhopadhyay: স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের রাজ্যে গোটা দেশের মধ্যে নাবালিকা মায়েদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। সেই সংখ্যা কমাতে হবে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর নাবালিকা মায়েদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। ১১ বছর থেকে ১৪ বছর এমন মায়েদের ও দেখা গিয়েছে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্দেশ দিচ্ছি, দুটির বেশি সন্তান নেবেন না। নাবালিকাদের বিয়ে বন্ধ করতে হবে। এরপর গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা নিন।'

Written BySoumita Khan
Published: Aug 18, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:20 PM IST
দুটোর বেশি সন্তান নয়! বিনামূল্যে গর্ভনিরোধক দেওয়ার ঘোষণা রাজ্য সরকারের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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