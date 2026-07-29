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পড়ুয়াদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত! ইউনিফর্ম পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে কড়া বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

Sharadwat Mukherjee: প্রয়োজনে স্কুলের ইউনিফর্ম পরিবর্তনের আবেদন। হাত পা ঢাকা ইউনিফর্ম করতে হবে। সরকারি স্কুলগুলোতে পাঠানো হবে এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 29, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:37 PM IST
পড়ুয়াদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত! ইউনিফর্ম পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে কড়া বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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