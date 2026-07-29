/পড়ুয়াদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত! ইউনিফর্ম পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে কড়া বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

সন্দীপ প্রামাণিক: ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া রোধে রাজ্যের শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল স্বাস্থ্য দফতর। বুধবার কলকাতার স্বাস্থ্য ভবনে ১০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে বিশেষ সচেতনতামূলক পাঠ দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। মন্ত্রী জানান, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গত দেড় মাস ধরেই রাজ্যজুড়ে সচেতনতা শিবির পরিচালনা করা হচ্ছে। এদিনের কর্মসূচিতে তিনি স্পষ্ট জানান, মশার কামড় থেকে রেহাই পেতে এবং ডেঙ্গি প্রতিরোধে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক থাকা জরুরি। সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের হাত-পা ঢাকা পোশাক পরার আহ্বান জানিয়ে সরকারি স্কুলে নতুন নির্দেশিকা পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন মন্ত্রী। সেই সঙ্গে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগানোর অনুরোধও জানান তিনি।
এদিনের সভায় মন্ত্রী সরকারের নতুন 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা' সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, আগের 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের তুলনায় এই নতুন বিমা যোজনায় চিকিৎসার পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত করা হয়েছে, যার অধীনে কঠিন থেকে কঠিনতম রোগের চিকিৎসার সুযোগ মিলবে। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প কেবল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এই নতুন যোজনাটি সমগ্র ভারতব্যাপী কার্যকর হবে এবং পোর্টালে লগইন করার পর থেকেই সরাসরি এর সুবিধা চালু হয়ে যাবে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সাম্প্রতিক কিছু বিতর্কেরও জবাব দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পেটে ব্যথার কারণে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে এক রোগীর হাত বাদ যাওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাকে তিনি তদন্তসাপেক্ষ বিষয় বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি, বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলির সঙ্গে সরকারের কোনওরকম সংঘাত নেই জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, নিয়ম মেনে চললে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক রাজ্য সরকার। তবে অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না সতর্ক করে তিনি জানান, গতকালই একাধিক বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং তদন্তে কোনো গরমিল পাওয়া গেলে আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)