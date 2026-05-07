WB Madhyamik Result 2026: আগামিকাল মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ- ওয়েবসাইট, এসএমএস ও অ্যাপে কোথায় কীভাবে দেখবেন রেজাল্ট? জানুন

WBBSE Madhyamik Result 2026: সকাল ৯:৩০ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে এবছরের মাধ্যমিকের মেধাতালিকা ও রেজাল্ট ঘোষণা করবেন বোর্ড সভাপতি। পরীক্ষার্থীরা পর্ষদের অনুমোদিত ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে নিজেদের রেজাল্ট দেখতে ও মার্কশিট ডাউনলোড করতে পারবে।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 7, 2026, 01:16 PM IST
৮ মে মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, কোথায় কীভাবে দেখবেন

WBBSE Madhyamik 10th Result 2026 where and how to check: আগামিকাল বৃহস্পতিবার, ৮ মে, মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। আগামিকাল সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE)। ফলপ্রকাশ করবেন বোর্ড সভাপতি। এ বছর পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ৯.৭১ লক্ষ। জেনে নিন মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ সময় ও কোথায়, কীভাবে দেখবেন রেজাল্ট?

ফলপ্রকাশের সময়
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামিকাল বৃহস্পতিবার, ৮ মে, সকাল ৯:৩০ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে এবছরের মাধ্যমিকের মেধাতালিকা ও রেজাল্ট ঘোষণা করবেন বোর্ড সভাপতি। এরপর সকাল ১০:১৫ মিনিট থেকে পরীক্ষার্থীরা পর্ষদের অনুমোদিত ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে নিজেদের রেজাল্ট দেখতে ও মার্কশিট ডাউনলোড করতে পারবে। রেজাল্ট জানতে পারবে এসএমএসের মাধ্যমেও। ফলাফল দেখার জন্য পরীক্ষার্থীদের তাদের রোল নম্বর এবং জন্মতারিখ হাতের কাছে রাখতে হবে। 

কীভাবে ফলাফল দেখা যাবে?
পরীক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত সরকারি ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবে:
১. wbbse.wb.gov.in
২. wbresults.nic.in

১. অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মার্কশিট ডাউনলোড

ধাপ ১: প্রথমে wbresults.nic.in অথবা wbbse.wb.gov.in ওয়েবসাইটে যান।

ধাপ ২: হোমপেজে "Madhyamik Pariksha (SE) Results-Year 2026" লিঙ্কে ক্লিক করুন।

ধাপ ৩: আপনার রোল নম্বর এবং জন্ম তারিখ (DD/MM/YYYY ফরম্যাটে) লিখুন।

ধাপ ৪: 'Submit' বাটনে ক্লিক করলেই আপনার রেজাল্ট স্ক্রিনে দেখা যাবে।

ধাপ ৫: রেজাল্টটি PDF হিসেবে সেভ করুন। তারপর প্রিন্টআউট নিয়ে নিন।

২. মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে
ওয়েবসাইটে সমস্যা হলে আপনি নিচের অ্যাপগুলোর মাধ্যমেও রেজাল্ট জানতে পারবেন।

অ্যাপের নাম: iResults, Madhyamik Results, অথবা Edutips।

পদ্ধতি: গুগল প্লে-স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে আপনার রোল নম্বর ও জন্ম তারিখ দিয়ে রেজিস্টার করুন। রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়া মাত্রই আপনি সেটি দেখতে পাবেন।

৩. SMS-এর মাধ্যমে রেজাল্ট দেখার নিয়ম
ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে আপনি ফোনের মেসেজের মাধ্যমে রেজাল্ট জানতে পারবেন।

ধাপ ১: মোবাইলের মেসেজ বক্সে গিয়ে টাইপ করুন— WB10 <স্পেস> আপনার রোল নম্বর (যেমন: WB10 123456789)

ধাপ ২: পাঠিয়ে দিন 56070, 56263, অথবা 5676750 নম্বরে।

রিপ্লাই মেসেজে আপনি আপনার বিষয়ভিত্তিক নম্বর ও গ্রেড জানতে পারবেন।

৪. ডিজিলকার (DigiLocker) থেকে মার্কশিট সংগ্রহ
ডিজিলকার থেকেও ডিজিটাল ভেরিফাইড মার্কশিট পেতে পারেন।

ধাপ ১: DigiLocker ওয়েবসাইট বা অ্যাপে সাইন-ইন করুন।

ধাপ ২: 'Education' সেকশনে গিয়ে 'West Bengal Board of Secondary Education' সিলেক্ট করুন।

ধাপ ৩: 'Class X Marksheet' অপশনে ক্লিক করে আপনার রোল নম্বর ও সাল (2026) দিন।

ধাপ ৪: আপনার ডিজিটাল স্কোরকার্ডটি ডাউনলোড করার অপশন চলে আসবে।

পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি তথ্য
স্কুল থেকে মার্কশিট: আগামীকাল (৮ মে) সকাল ১০:৩০টা থেকে বোর্ড ক্যাম্প অফিসগুলো থেকে স্কুল প্রতিনিধিরা মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবেন। তাই দুপুরের পর বা স্কুলের নোটিস অনুযায়ী আপনারা স্কুল থেকে অরিজিনাল মার্কশিট হাতে পাবেন।

স্ক্রুটিনি: যদি কোনও ছাত্রছাত্রী তাদের প্রাপ্ত নম্বরে সন্তুষ্ট না হন, তবে রেজাল্ট বেরোনোর কিছুদিনের মধ্যেই অনলাইন পোর্টালে PPR বা PPS-এর জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হবে।

২০২৬ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান
২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয় ১২ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যজুড়ে মোট ২,৬৮২টি কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পরীক্ষা হয়। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৭১,৩৪০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪,২৬,৭৩৩ জন। আর ছাত্রী সংখ্যা ৫,৪৪,৬০৬ জন। গত কয়েক বছরের মতো এবছরও ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

