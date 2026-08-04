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আমি মন্ত্রী, টাকা দে: ৪৫ হাজার থেকে ১ লাখের দাবি! সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে আসল সত্যি জানালেন ক্ষুদিরাম টুডু

Khudiram Tudu: ঘটনাটি জানতে পেরে মন্ত্রী ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে সকলকে সতর্ক করেছেন। তাঁর নামে আসা যেকোনও আর্থিক সাহায্য বা কিউআর কোডের অনুরোধ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। খবর পেয়েই বর্ধমান থানার সাইবার সেল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:37 AM IST
আমি মন্ত্রী, টাকা দে: ৪৫ হাজার থেকে ১ লাখের দাবি! সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে আসল সত্যি জানালেন ক্ষুদিরাম টুডু

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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