/১০ মিনিটেই ১১২! মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে রাজ্য জুড়ে এবার বিরাট বদল

রাজীব চক্রবর্তী: বিপদের মুহূর্তে পুলিসের সাহায্য পেতে দীর্ঘ অপেক্ষার অভিযোগ এ রাজ্যে নতুন নয়। সেই সমস্যা কাটাতেই রাজ্য জুড়ে ১১২ জরুরি পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিস। নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। লক্ষ্য, যে কোনো সমস্যায় পুলিসের সাড়া দেওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনা।
রাজ্য পুলিসের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১১২ পরিষেবার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। তাঁর দাবি, আগামী তিন মাসের মধ্যে গোটা রাজ্যেই পূর্ণ মাত্রায় এই পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
২০১৯ সালে দেশের একক জরুরি পরিষেবা হিসেবে ১১২ চালু হলেও পশ্চিমবঙ্গে এত দিন তার পূর্ণ সুবিধা মেলেনি। পুলিস সূত্রের দাবি, বর্তমানে রাজ্যে গড়ে পুলিসের পৌঁছতে সময় লাগে ৩০ মিনিটেরও বেশি। নতুন ব্যবস্থায় সেই সময় ১০ মিনিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এত দিন ১১২ পরিষেবার জন্য আলাদা গাড়ি না থাকায় স্থানীয় থানার উপরই নির্ভর করতে হত। এবার রাজ্যের ৪৫০টিরও বেশি থানায় ১১২-এর জন্য একটি করে চার-চাকা এবং দু'টি করে মোটরবাইক বরাদ্দ করা হবে। ফলে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম থেকে ফোন পেলেই নির্দিষ্ট গাড়ি সরাসরি ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিতে পারবে। পুলিসের আশা, এর ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে অনেক দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।
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