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১০ মিনিটেই ১১২! মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে রাজ্য জুড়ে এবার বিরাট বদল

West Bengal Police: ১০ মিনিটে পৌঁছবে পুলিস, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে শক্তিশালী হচ্ছে ১১২ জরুরি পরিষেবা। পুলিসের সাড়া দেওয়ার গড় সময় ৩০ মিনিট থেকে কমিয়ে ১০ মিনিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ৪৫০টিরও বেশি থানায় একটি চার-চাকা এবং দুটি করে মোটরবাইক দেওয়া হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:17 PM IST
১০ মিনিটেই ১১২! মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে রাজ্য জুড়ে এবার বিরাট বদল
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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